رئيس مهرجان السينما الإفريقية: الدخول مجانًا لأهالى الأقصر.. فيديو

قال رئيس مهرجان السينما الإفريقية، سيد فؤاد، إن الدورة التاسعة من المهرجان سيكون فيها شكل وتطوير للمحتوى لأفلام الشتات والافارقة الذين يعيشون خارج القارة الافريقية، لافتًا غلى أنه الجديد لأول مرة هو حضور كل نجم يعرض له فيلم بالمهرجان.





وأضاف رئيس مهرجان السينما الإفريقية، خلال لقاء ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن كعمرو عبد الجليل ورنايا يوسف ومحمود حميدة وغيرهم، موضحًا أن كل جنوب مصر سيكونون موجودين فى الأقصر فى مركز الثقافة.





وأشار إلى أنه المهرجان سيبدأ من يوم 7 مارس وحتى 11 مارس، بالإضافة إلى عقد ندوات عديدة فى مكتبة الأقصر، مؤكدًا أن المهرجان سيعرض أكثر من 95 فيلم من مختلف الجنسيات، لافتًا إلى أن الدخول مجانًا لأهالى الأقصر دون الالتزام بزى محدد.





وتابع أن حضور الافتتاح والختام سيكون بدعوات خاصة للفنانين والضيوف من خارج مصر، مضيفًا أنه جارى التجهيز للدورة التاسعة من مهرجان الأقصر.





وأوضح أن المهرجان سيتحدى كورونا وينطلق في السادس من مارس الجاري، مشيرًا إلى أن المهرجان سيعمل على تنشيط السياحة فى الأقصر والتواصل مع القارة الافريقية.



