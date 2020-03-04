الكاساتا ولامؤخذة .. اِعرف معانا أشهر أكلات بورسعيد.. فيديو

اشتهرت مدينة بورسعيد بالمعالم السياحية والشواطئ الجذابة، ولكن تشتهر ايضًا ببعض الأكلات التي لم تكن موجودة إلا في تلك المدينة الساحرة، فضلًا عن المأكولات البحرية التي تتميز بها.





توجهت عدسة موقع صدى البلد إلى مدينة بورسعيد لمعرفة أشهر الأكلات التي تمتاز بها المدينة.





وجاءت من أشهر الحلويات الكاساتا وهي حلوى تشبه الأيس كريم إيطالية المنشأ، تتكون من 4 مكونات وهي القشطة والشيكولاته والكانتلوب والمانجو والمكسرات.





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وقال الحج عبد الناصر صاحب أشهر محلات الحلويات والعصائر في مدينة بورسعيد لـ"صدى البلد"، والذي استعان بشيف إيطالي لإدخالها منذ عام 1976.





كما يتوافد عليها الكثير من الأشخاص، فهي تتمتع بمذاق رائع، ورخيصة الثمن.





وأجتمع العديد من البورسعيدية على أكلة تسمى «لامؤخذه»، وهي أكلة بحرية شعبية تستخرج من السبيط.





كما تعتبر التمرية والسمنية من أشهر الحلويات ايضا في بورسعيد فهي تشبه الزلابيا في القاهرة، وتقدم مع السكر البودرة.





وإليكم الفيديو..



