AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

كل ما يخص نفقة الصغير وأجر الحضانة.. تعرف عليها

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:31 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
محمد العيسوى
يعتقد البعض من الأزواج أن المشاكل الأسرية ليست نهايته فقط الطلاق، وإنما يتعرض الزوج لبعض الغرامات والالتزامات التى تحق عليه للزوجة بعد الطلاق.

ففي هذا الصدد عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى شروط نفقة الصغير وأجر الحضانة وهى:
 
أولا نفقة الصغير شروطها هى:-

١• أن يكون الابن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.

٢• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

٣• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه فى الدين؟
نعم تجب فالأصل فى الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟
تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له.

هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟
لا يوجد قيد زمنى على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.

هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟
إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

من هو الملتزم بنفقة الصغير حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى.

هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟
نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.

ثانيا أجر الحضانة:
وهو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.
ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟
ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟
يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة.

هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معاه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الإسلامية توضح مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول

قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف؟.. تعرف على كل شئ يخص النفقة

هل عمل المرأة يسقط نفقة الزوج عليها.. الإفتاء ترد

حكم زكاة الأسهم.. ومن المطالب بإخراجها.. الإفتاء توضح|فيديو

هل في المال المدخر للزواج زكاة ؟.. دار الإفتاء توضح| فيديو

بعد بدء تطبيقه رسميا.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات الجديد.. موعد الخروج على المعاش.. الفئات المستحقة.. شروط بدل البطالة.. و5 حالات لزيادة المعاش لتخفيف أعباء المعيشة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

خبير اقتصادى: نتوقع اختفاء بعض السلع الرمضانية من الأسواق بسبب كورونا.. فيديو

خلفا لـ سامح الحفني.. أشرف نوير رئيسا لسلطة الطيران المدني المصري

دعاء للمظلوم مستجاب .. أدعية مكتوبة ومجربة وقصيرة .. تعرف عليها

توقف عن الفوز.. لعنة خطاب مشجع مانشستر يونايتد تطارد ليفربول

AdvertisementS

الحل مصري.. مجدي بدران:١٠ مستشفيات في ووهان بالصين تعالج كورونا بعلاج الملاريا المصري ونسبة الشفاء ٧٦٪.. فيديو

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

بعد فتح باب الخروج.. تعرف على شروط المعاش المبكر للموظفين

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لأول مرة.. ستروين تقدم Ami أصغر سيارة كهربائية .. صور