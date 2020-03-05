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أخبار العالم

تركيا تعتقل صحفيا كشف عودة جثمان ضابط مخابرات من ليبيا

الخميس 05/مارس/2020 - 08:24 ص
الأمن التركي - صورة
الأمن التركي - صورة أرشيفة
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أ ش أ
اعتقلت قوات الأمن التركية، مدير الأخبار بموقع "أودا تي في" Oda tv باريش ترك أوغلو؛ بسبب تقرير له عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركية قتل في ليبيا. 

وذكرت وسائل إعلام تركية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن موقع "أودا تي في" عرض تقريرا عن تشييع جنازة الضابط في مقاطعة "مانيسا" الغربية، مشيرة إلى أن التشييع جرى بصمت ودون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.

وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو، لفضحه هوية مسؤول في وكالة الاستخبارات.

يذكر أن مدير الموقع ترك أوغلو، سبق وأن اعتقل عام 2011 في إطار قضية موقع Oda tv، حيث قضت المحكمة حينها بحبسه 19 شهرا.
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