بملابس التزحلق.. نادين نجيم تتألق برفقة عائلتها على الجليد

شاركت الفنانة نادين نجيم متابعيها بصورة جديدة لها برفقة عائلتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت على الصورة :«شكرا 10 مليون متابع ومن على الجبال اقول لكم ان الله قد خصني بحب الناس ، شكرا لمحبتكم خلال 11 سنة".
وتألقت نادين نجيم برفقة أسرتها بملابس التزحلق على الجليد، مرتدية سويت شيرت باللون الأصفر، مع جاكت باللون الأسود، وبنطال باللون الأسود.
وظهرت نادين نجيم وهي ترتدي نظارة كبيرة الحجم بشكل غريب باللون الأسود.
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شكرًا ل ١٠ مليون متابع ومحب ومن عالي الجبال أقول لكم ان الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء اجمل واقوى من ذلك .. لا بل هو أقوى سلاح شكرًا دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لي خلال ١١ سنة 🙏🏻 جوڤاني و هاڤن كمان بقولولكم شكرًا على محبتكم لماما نادين 💖💖💖 الله يديم المحبة و يزيدها #نادين_نسيب_نجيم