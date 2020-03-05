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مرأة

بملابس التزحلق.. نادين نجيم تتألق برفقة عائلتها على الجليد

الخميس 05/مارس/2020 - 10:04 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة نادين نجيم متابعيها بصورة جديدة لها برفقة عائلتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة :«شكرا 10 مليون متابع ومن على الجبال اقول لكم ان الله قد خصني بحب الناس ، شكرا لمحبتكم خلال 11 سنة".

وتألقت نادين نجيم برفقة أسرتها بملابس التزحلق على الجليد، مرتدية سويت شيرت باللون الأصفر، مع جاكت باللون الأسود، وبنطال باللون الأسود.

وظهرت نادين نجيم وهي ترتدي نظارة كبيرة الحجم بشكل غريب باللون الأسود.

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