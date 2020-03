بملابس التزحلق.. نادين نجيم تتألق برفقة عائلتها على الجليد

View this post on Instagram

شكرًا ل ١٠ مليون متابع ومحب ومن عالي الجبال أقول لكم ان الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء اجمل واقوى من ذلك .. لا بل هو أقوى سلاح شكرًا دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لي خلال ١١ سنة 🙏🏻 جوڤاني و هاڤن كمان بقولولكم شكرًا على محبتكم لماما نادين 💖💖💖 الله يديم المحبة و يزيدها #نادين_نسيب_نجيم