برلماني يحذر من الشائعات حول كورونا.. ويطالب بتطبيق القانون على مروجيها

حذر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطر انتشار الشائعات المضللة والأكاذيب عن بعض القضايا الهامة مثل كورونا وغيرها دون وجود ضوابط وآليات للتصدي لهذه الشائعات.





وطالب بدوي في تصريحات له، في ظل انتشار الشائعات على السوشيال ميديا، بوضع ضوابط فيما يتعلق بنشر أية معلومات أو إصابات بشأن فيرس كورونا علي السوشيال ميديا والصفحات الشخصية والمواقع غير المرخصة والمدونات والتي تثير الذعر بين المواطنين، لاسيما وان الحكومة قامت قامت بتدشين موقع رسمي علي مركز معلومات مجلس الوزراء، يتضمن كافة المعلومات بخصوص هذا الفيرس لحظة بلحظة في إطار من الشفافية.



