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اقتصاد

هم يضحك.. صفحة مزورة تحذر من إعلانات الصفحات المزيفة للتعيين بالبترول

الخميس 05/مارس/2020 - 03:29 م
الهيئة العامة للبترول
الهيئة العامة للبترول
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مايكل عياد
كوميديا سوداء يعيشها المصريون من الحين للآخر، واليوم نالت تلك الكوميديا من قطاع البترول عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وذلك بشأن وظائف جديدة بالبترول وتعيينات جديدة.

ولكن الكوميديا في الأمر اليوم، أنه تم تداول منشور مزيف عن وظائف جديدة بالبترول عبر صفحة مزيفة، ولكن الأدهى أن بعض المواقع الإلكترونية نقلت تحذيرا من صفحة تحمل اسم الهيئة العامة للبترول ولكن هذه الصفحة أيضا مزورة، وهو الأمر الذي يجب التحذير منه كي لا تكون تلك الصفحة تسعى للاستحواذ على ثقة رواد مواقع التواصل الإجتماعي كي تبث سموم أخرى خاصة بالقطاع والعاملين فيه.

وحول الأمر، تأكد صدى البلد عبر المسئولين في قطاع البترول، والذين اكدوا ان القطاع لا يملك حسابات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي  المختلقة، محذرين من الصفحات والمنشورات التي تحمل اسم وزارة البترول، وتعلن عن وظائف وهمية وغير حقيقة، وهو الأمر الذي يندفع ورائه كثيرين. 

كما نفى مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية إصدار أي إعلان عن حاجة القطاع لوظائف جديدة خلال الوقت الحالي.
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