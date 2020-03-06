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ديني

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:00 ص
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
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إيمان طلعت
إذا دخلت المسجد اثناء خطبة الجمعة اجلس لاستماع أم أصلى تحية المسجد ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.

واجاب العجمي، قائلًا: إنه يستحب للمسلم إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد حتى إذا كان فى وقت الجمعة قال رسول الله (( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين))، وقال أيضًا ((إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتخفف فيهما)). 
 
هل يأثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟
هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة؟ هذا ما يبحث عنه كثير من المصلين يوم الجمعة، عندما يتأخرون ويدخلون المسجد أثناء خطبة الجمعة بما يطرح سؤالًا آخر وهو: ما حكم من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة؟ وهل يجوز صلاة تحية المسجد والإمام يخطب؟، جميعها أسئلة تشغل كثيرون، وإن كان أهمها ما يفيد بتجنب الوقوع في الإثم، ليظل سؤال: هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ في صدارة تلك الأسئلة التي تدور جميعها حول صلاة ركعتين تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة ، خاصة وأن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن سماع الخطبتين واجبة لانهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وهنا تكون الصلاة ناقصة لو لم يسمعهما، أما الأحناف فقالوا الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة، بما يعطي معرفة هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة إذا ما فضل الاستماع للخطبة عن أداء صلاة تحية المسجد؟.

هل يأثم من ترك تحية المسجد 
هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ فقد قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة ركعتين تحية المسجد هو سُنة مؤكدة، فلا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب، والسنة لمن صلى ركعتي التحية أثناء خطبة الجمعة للإمام أن يخففهما، مستشهدًا بما ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ففي الحديث نجد الإجابة على هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ حيث إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وليتجوز فيهما» يعني يخففهما، وفي هذا مراعاة للخطبة؛ فحصل الجمع بين مصلحتين: أداء حق بيت الله تعالى، وعدم التفريط في خطبة الجمعة إلا بالقدر الذي لا بد منه لأداء تحية المسجد. 

هل أترك تحية المسجد للِّحاق بصلاة الجماعة
 تلقت دار الإفتاء سؤال يقول " أثناء صلاتي تحية المسجد أقيمت الصلاة فهل أترك صلاتي للحاق بالجماعة".

أجابت الدار في فتوى لها، أنه  إذا ظنَّ المتنفِّلُ أنَّه يستطيع أن يتمَّ نفلَه ويلحق بالإمام قبل أن تفوته الركعة الأولى جاز له ذلك، أما إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى إن أتمَّ ركعتَي تحية المسجد فعليه أن يقطع صلاتَه ويدخل في الجماعة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وإن كان بعض الفقهاء يرى أنَّ له أنْ يُكمل تحيةَ المسجد، ثم بعد ذلك يلحق بالإمام.

هل يجوز قطع صلاة تحية المسجد لألحق بتكبيرة الإحرام 
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يكره الشروع فى صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة فى الإقامة فلا نبدأ فى النافلة لما رواه مسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" ، فى إجابته على سؤال مضمونة « ما حكم إذا أقيمت الصلاة للفرض والرجل يصلى تحية المسجد أو نافلة فهل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل فى الجماعة »؟، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فى النافلة فإن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة لأن صلاة الجماعة أفضل لحديث البخاري عن إبن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، أما إذا لم يخش فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة.
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حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

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