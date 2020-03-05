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رياضة

محمد صلاح مرشح للفوز بجائزة جديدة .. تعرف عليها

الخميس 05/مارس/2020 - 06:19 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
ترشح هدف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، الذي أحرزه في شباك ساوثهامبتون في المباراة التي أقيمت في بطولة الدوري الإنجليزي، للأفضل في شهر فبراير الماضي داخل الريدز.

ودخل هدف محمد صلاح الأول في مرمى ساوثهامبتون الترشيحات التي أعلنها الموقع الرسمي لنادي ليفربول منذ قليل للمنافسة على الجائزة الشهرية.

ومن ضمن الأهداف المرشحة أيضًا، هدف أليكس تشامبرلين أمام ساوثهامبتون، جوردان هندرسون أمام ساوثهامبتون، وساديو ماني أمام نورويتش سيتي، وجورجينيو فينالدوم أمام وست هام يونايتد.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح أحرز هدفًا آخرًا في مباراة ساوثهامبتون، لكنه لم يأت في الترشيحات المعلنة من قبل ليفربول.

ويتصدر ليفربول الترتيب العام للدوري الإنجليزي، برصيد 79 نقطة.
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