رئيس المصريين الأحرار: الإصلاح السياسي يبدأ بالأحزاب

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب لابد أن تعمل على أرض الواقع، من خلال لجانها، موضحًا ان الحزب لديه لجان تعمل كل في قطاعها علي سبيل المثال اللجنة الثقافية وتعمل من خلال فنانين لهم قدرهم على تغيير المضمون الفكري السلبي وتوصيل ذلك للشباب لنشر الوعي، لافتا إلى أن كلمة حزب سياسي أصبحت سيئة السمعة ودورنا أن نعيد الثقة مرة أخرى.





وأكد خليل خلال لقاء ببرنامج حديث المساء بفضائية ام بي سي مصر، على ضرورة ضبط قوانين الانتخابات، قائلا ان الحزب تقدم بمشروع قانون خاص بمجلس الشيوخ 23 يونيو الماضى يتبني نظام القائمة المغلقة المطلقة وتداوله الكثيرون فيما حاول قلة عدم نسب الحق لأصحابه.





وأوضح ان الحزب جاهز لتقديم مشروع قانون خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ونضع فيه وجهة نظرنا كحزب ونأمل أن يؤخذ بها، وأن تكون الانتخابات بالقائمة وليس بالنظام الفردي حتى لا يكون هناك ما يسمى مال سياسي أو شخص ينفق على انتخابات ثم يحصل على ما يريده ولا يظهر ممثلا عن دائرته التي انتخبته.





وأشار رئيس المصريين الأحرار إلى أن بدايات الإصلاح السياسي تبدأ بالأحزاب، ولابد أن يكون لها دور في وضع رؤى وتغييرها، قائلا ، إننا نحتاج مجهودا لكي يشعر المواطن بالأحزاب ودورها، فالحزب معروف عنه أنه يؤثر ولا يتأثر، وأن يساعد الدولة.