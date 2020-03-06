اللي يخاف من العفريت يطلعله.. خبيرة علم الطاقة توجه نصائح للمواطنين

قالت الدكتورة إيناس على خبيرة علم الطاقة الحيوية وتعديل السلوك، إن الخوف هو فى الأساس وهم، موضحة "اللى يخاف من العفريت يطلعله" أن هناك بعض الأشياء تحدث للشخص في الماضي تتسبب له فى مشكلات فى الحاضر و المستقبل، متعلقة بالخوف.

وأضاف خبيرة علم الطاقة الحيوية خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية داليا أيمن، أن المخاوف هى من صنع الأنسان، فالمواطن يضع لنفسه بعض الأشياء ويعتبرها ممنوعة.

وأشارت خبيرة علم الطاقة الحيوية، إلى أن الخوف الذي يسيطر على شخصية الإنسان يكون من الصغر، وهو فى الأصل وراثة من الأب و الأم.

وأوضح خبيرة علم الطاقة الحيوية، أن هناك مخاوف يكتسبها الشخص وهو فى بطن أمه، وأكدت أن الجنين يشعر بجميع المشاكل التى تسيطر على شخصية الأب و الأم.

ولفتت خبيرة علم الطاقة الحيوية، إلى أن "لو الأم خايفة من حاجة بيطلع الطفل بيخاف من نفس الحاجة دى.. على الرغم من أن فى شخص تانى مش بيخاف من الحاجة دي".

وطالبت خبيرة علم الطاقة الحيوية، من جميع الأسر بـ حالة من الاتزان و السلام الداخلى حتى لا يكون له تأثير سلبي على الأبناء.

وكشفت خبيرة علم الطاقة الحيوية، أن حل مشكلة الخوف تبدأ بالحديث مع الشخص الذي يخاف وبعد ذلك تم عمل استرجاع لتلك الحاجة و العمل على توضيح الحقيقة له، وأكد أن هناك دورات تتم لـ إعادة الشخص أو الطفل للحياة العادية وعدم شعوره بالخوف من أى شئ.