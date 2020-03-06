بعد تكريمها من اليونسكو واليونيسيف .. نانسى إبراهيم تفوز بدرع التميز من جامعة قناة السويس

تم اليوم تكريم الإعلامية نانسى ابراهيم مذيعة نايل سينما من أكاديمية الألسن للغات والتدريب بجامعة قناة السويس ومنحها درع التميز من الطبقة الأولى كأول إعلامية عربية تنال هذا التكريم لدورها فى إثراء الاعلام المصرى ومساهماتها الواضحة فى المجال الفنى .





وكانت معايير اختيارها لهذا التكريم متعلقة بطبيعة الاعلام الهادف والمحفز التى تقدمه نانسى ومدى جماهيرية برامجها حيث تقدم نانسى برنامجى : سينى فيو وألو سينما على شاشة نايل سينما و على قدر الإمتاع الذى يحققونه الا أنهما أيضا من البرامج ذات المضامين الهادفة ونوعية البرامج شديدة الصعوبة والتى تحتاج فى تحضيرها وتقديمها إلى جهد كبير من المذيع الا ان نانسى استطاعت أن تقدمهما ببراعة وتمكن واقتربت بهما أكثر من المشاهدين .





الجدير بالذكر ان نانسى ابراهيم هى ابنة التليفزيون المصرى وحاصلة على بكالوريوس اعلام جامعة القاهرة وتمهيدى ماجستير وكانت آخر دفعة من مذيعات ماسبيرو اللاتى أجتزن إختبارات القبول التى تتسم بكونها شديدة الصعوبة من ترجمة وثقافة عامة وإدارة حوار وإجادة لغة عربية وانجليزية وثقافة عامة وترجمة ومواجهة كاميرا .





نانسى كانت مذيعة هواء وقارئة نشرات بشبكة البرنامج العام وبقناة الbbc العربية وعملت بقنوات العائلة والتنوير والثقافية والدراما والبحث العلمى والساعة ، وأخيرا تقدم برنامجين على شاشة نايل سينما ، كما قامت بتغطية العديد من المهرجانات العربية والدولية على الهواء مباشرة مهرجان دبى وابوظبى وتريبكا وسلا لسينما المرأة وأجادير للسينما والهجرة ، وبرلين و وهران ودورات عدة من مهرجانات القاهرة السينمائى الدولى والمهرجان القومى ، كما استطاعت إجراء لقاءات حصرية مع كبار نجوم العالم من اعدادها و تقديمها امثال :

روبرت دى نيرو ، مونيكا بيلوتشى ، كاترين دينييف ، شاروخان ، اميتاب باتشان ، والمخرجين الحاصلين على الاوسكار دارين ارونوفسكى ، ومارتن سكورسيزى ، بريانكا تشوبرا واخرين .





وبعد اعتلاء نانسى المسرح لتكريمها بتسلم الدرع ، وعندما طلب منها ام تقول كلمة للحاضرين قالت انه عندما يصدق المرء حلمه ويواجه اى عقبة فى مشواره باعتباره اختبار ودرس فإنه فى النهاية سيصل إلى أقصى حدود النجاح فى خيال تحول الى حقيقة بفعل الجهد والأدب والاخلاص والاجتهاد .





وقد أعجب الحاضرون بكلامها الذى كان نابعا من القلب لدرجة انه ظلوا يصفقوا لها لفترة طويلة لأنهم اعتبروها شخصية ملهمة تستحق كل التقدير.

وقد تم تكريم العديد من الشخصيات فى هذة الاحتفالية مثل الفنان سامح الصريطى والفنانة ناهد رشدى ، والمنتج اسامه عباس وآخرين .



