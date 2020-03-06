مصادرة 4 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر و4500 رغيف مدعم بـ البحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، من ضبط سيارتين محملتين ب4 طن زيت طعام مجهول المصدر و٤٥٠٠ رغيف بلدى مدعم قبل طرحها للبيع في السوق السوداء بالإضافة إلى ضبط تاجرة مقررات تموينيه لاستيلائها على ٣٦٠٠ جنيها من خلال قيامها بضرب وهمي علي ماكينة الصرف.





كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت حملة مكبرة بدمنهور للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة والتصدى لتجار الكسب غير المشروع وتجار السوق السوداء تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة و بتوجيهات من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية وضبط المخالف منها لمنع استغلال واحتكار التجار والتلاعب في الأسعار





أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل فنطاس محمله بزيت طعام سائب بكميه قدرها ٤ آلاف كجم باجمالى ٤ طن مجهول المصدر وذلك أثناء تسليمها الزيت لمصنع زيوت غير مرخص بدمنهور.





كما تمكنت الحملة من ضبط ٥٢ عبوة اسبراي معطر منتهي الصلاحيه و ٨١٦ عبوة اعشاب طبيعية منتهي الصلاحيه وذلك بمركز توزيع مستحضرات تجميل غير مرخص بالإضافة إلى ضبط ١٠٠ كرتونة ملح طعام بكل كرتونة ١٥ كيس مجهولة المصدر ومقلده لماركة ملح مشهوره ٤٠ باكت مبيد حشرات اسبراي × ١٢عبوه مجهولة المصدر بمركز توزيع بدمنهور.



