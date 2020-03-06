امتد لأحد الآثار .. محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق الدرب الأحمر

كشف المهندس ناصر رمضان رئيس حي وسط القاهرة تفاصيل حريق عدد من المحلات بالدرب الأحمر.





وأكد رمضان في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الحريق امتد لجزء من سبيل مسجل كأثر ، واحترقت بعض القطع من الأخشاب بأطرافه.





وأوضح رمضان أن الآثر سليم ولم يتضرر محتواه الداخلي ، مشيرا إلى أن الحريق تمت السيطرة عليه ولا خسائر في الأرواح وتجري عمليات التبريد حاليا.





وشهدت منطقة المتولى بالدرب الأحمر حريقا هائلا، حيث اندلعت النيران داخل أحد المنازل وارتفعت ألسنة اللهب وانتشر الدخان وغطى سماء المنطقة انتقلت سيارات الدفاع المدنى إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من السيارات للسيطرة على الحريق، قبل أن ينتقل إلى باقى المنازل المجاورة.



