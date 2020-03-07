السعودية تكشف موعد إتاحة الطواف في الحرم المكي

قال رئيس شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أمس الجمعة، إن إيقاف العمرة بسبب تفشي فيروس كورونا أمر مؤقت.
وأضاف السديس في مداخلة عبر قناة "العربية": "التوجه الآن هو أن يفتح المجال للطواف مؤقتًا ومرحليًا في الحرم المكي لغير المعتمرين".
وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس السماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارًا من فجر غدٍ السبت، وفقا لرئاسة شئون الحرمين.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الرياضة السعودية أنه بناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمعًا كثيفًا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارًا من يوم السبت وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.