AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تكشف موعد إتاحة الطواف في الحرم المكي

السبت 07/مارس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال رئيس شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أمس الجمعة، إن إيقاف العمرة بسبب تفشي فيروس كورونا أمر مؤقت.

وأضاف السديس في مداخلة عبر قناة "العربية": "التوجه الآن هو أن يفتح المجال للطواف مؤقتًا ومرحليًا في الحرم المكي لغير المعتمرين". 

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس السماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارًا من فجر غدٍ السبت، وفقا لرئاسة شئون الحرمين.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الرياضة السعودية أنه بناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمعًا كثيفًا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارًا من يوم السبت وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمواد المطهرة.. غسل الحرم المكي 6 مرات يوميًا لمواجهة فيروس كورونا.. شاهد

إغلاق صحن المطاف ومشارب زمزم.. قرارات جديدة من السعودية بسبب كورونا

شاهد .. بث مباشر للحرم المكي بعد قرارات السعودية لمحاربة كورونا

إعادة فتح بوابات الحرمين الشريفين بعد إغلاقها مؤقتا بسبب كورونا

السعودية تعلق الحضور الجماهيري في جميع البطولات الرياضية

السعودية تسمح لغير المعتمرين بالطواف اعتبارا من فجر غدٍ

ترشيحاتنا

بينهم مصر ولبنان .. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول .. شاهد

الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف

داليا مصطفى تبكي بعد دخول ابنتها على أبلكيشن للتحدث عن "البوس"

تعرف على سبب مشكلة حمدلله مع مدرب النصر السعودي

هانى الناظر يكشف أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا..فيديو

التهم 20 ورشة .. النيابة تصدر 4 قرارات فى حريق الدرب الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 إطلالة لـ عبير صبرى

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تبهر جمهورها بأنوثتها

شاهد.. تركيا تضرب اليونان بأسلحة كميائية من أجل اللاجئين السوريين