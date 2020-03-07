السعودية تكشف موعد إتاحة الطواف في الحرم المكي

قال رئيس شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أمس الجمعة، إن إيقاف العمرة بسبب تفشي فيروس كورونا أمر مؤقت.





وأضاف السديس في مداخلة عبر قناة "العربية": "التوجه الآن هو أن يفتح المجال للطواف مؤقتًا ومرحليًا في الحرم المكي لغير المعتمرين".





وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس السماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارًا من فجر غدٍ السبت، وفقا لرئاسة شئون الحرمين.



