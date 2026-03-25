تصعيد مشتعل في المنطقة.. غارات على طهران وتدخلات دولية تنذر بحرب أوسع

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، بعد سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران، في تطور خطير ينذر باتساع رقعة الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية شاملة.

وخلال الأيام الأخيرة، نفذت ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية وأمنية داخل طهران، من بينها منشآت تابعة للحرس الثوري، وسط تقارير عن دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان في عدة مناطق بالعاصمة . وتأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد متبادل بين إيران وخصومها، بعد فشل المسارات الدبلوماسية وعودة لغة السلاح بقوة.



في المقابل، لم تقف إيران مكتوفة الأيدي، حيث ردت بهجمات استهدفت مواقع في المنطقة، ما زاد من حدة التوتر وأثار مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع إلى حرب مفتوحة قد تتجاوز حدود الدول المعنية.

وعلى الصعيد الدولي، تتزايد الدعوات لوقف التصعيد، حيث حذرت الأمم المتحدة من خطورة توسع النزاع، مؤكدة أن استمرار الضربات المتبادلة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ويهدد الأمن والاستقرار العالمي. كما تشهد الكواليس تحركات دبلوماسية مكثفة في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع انفجارها بشكل أكبر.

وتشير تقارير إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية داخل إيران، في ظل صعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة بسبب القيود المفروضة على الاتصالات والإنترنت .

في ظل هذا المشهد المعقد، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، حيث تتجه الأنظار إلى احتمالات تدخل قوى دولية بشكل مباشر، وهو ما قد يحول الصراع من مواجهة محدودة إلى حرب إقليمية واسعة يصعب احتواؤها.