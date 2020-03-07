منافسا الزمالك في إفريقيا.. تشكيل مازيمبي والرجاء في موقعة الحسم

يلتقي مازيمبي الكونغولي نظيره الرجاء المغربي، بعد قليل، في لوبومباشي، بإياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الرجاء المغربي وضع قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي في الذهاب بهدفين دون رد، بالمغرب.
وجاء تشكيل مازيمبي على النحو التالي..
جبوهو- مبيكو - موابي - تشونجو - كوامي - ليكونزا - مبوتو - تشيبانجو - موليكا - كابانجو.
فيما جاء تشكيل الرجاء كالتالي..
أنس الزنيتي - محسن متولي - بدر بانون - سند الورفلي - فابريس نجاه - فابريس نجوما - عمر العرجون - عبد الإله الحافيظي - محمد زريدة - سفيان رحيمي- بين مالانجو.
وينتظر الزمالك الذي تأهل إلى دور نصف نهائي البطولة القارية، على حساب الترجي التونسي بمجموع اللقائين 3-2، الفائز من مواجهة مازيمبي والرجاء المغربي.