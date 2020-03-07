منافسا الزمالك في إفريقيا.. تشكيل مازيمبي والرجاء في موقعة الحسم

يلتقي مازيمبي الكونغولي نظيره الرجاء المغربي، بعد قليل، في لوبومباشي، بإياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الرجاء المغربي وضع قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي في الذهاب بهدفين دون رد، بالمغرب.





وجاء تشكيل مازيمبي على النحو التالي..