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رياضة

نبيل الحلفاوي يحتفل بصعود الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

السبت 07/مارس/2020 - 05:41 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على صعود النادي الأهلي لدور النصف النهائي ببطولة الامم الافريقية بعد إقصاء فريق صن داونز بـ "3 اهداف مقابل هدف اجمالي مباراتي الذهاب الإياب".

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏‏‏مبروك للأهلي التأهل إلى دور الأربعة.. تعادل أمام فرقة ثقيلة على أرضها بأداء رجولي.. صنداونز كان يستحق أن يكون في المربع الذهبي بل طرفا في النهائي".

وتابع: "لولا اصطدامه بالأهلي في ربع النهائي ولرجالنا أقول الأداء الدفاعي لا يبرر إهدار الفرص بل على العكس يستدعي مزيدا من التركيز عاش يا رجالة". 

وتأهل النادي الأهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في استاد القاهرة، عن طريق علي معلول "هدفين".
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