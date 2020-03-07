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رياضة

مولودية وجدة ينتزع الصدارة.. أبرز نتائج مباريات الدوري المغربي

السبت 07/مارس/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتزع مولودية وجدة صدارة الدوري المغربي لكرة القدم، بفوزه على اتحاد طنجه 1 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العشرين من الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الفتح الرباطي على الجيش الملكي 2 / 1.

ويدين مولودية وجدة بالفضل في هذا الفوز للاعبه نوح وائل السعداوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

ورفع مولودية وجدة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام الوداد، وتوقف رصيد اتحاد طنجة عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق الفتح الرباطي تأخره بهدف أمام مضيفه الجيش الملكي إلى فوز 2 / 1.

وتقدم الجيش الملكي بهدف سجله محمد فكري في الدقيقة 11 وتعادل الفتح الرباطي عن طريق جان جوزيف كومبوس في الدقيقة 50 قبل أن يسجل أيوب سكومة هدف الفوز للفتح الرباطي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

ورفع الفتح الرباطي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث ، وتوقف رصيد الجيش الملكي عند 30 نقطة في المركز الخامس.
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