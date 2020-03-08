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اقتصاد

أيمن سليمان: الصندوق السيادي يستهدف تحقيق فائض مالي خلال 5 سنوات

الأحد 08/مارس/2020 - 01:37 م
ايمن سليمان أيمن
ايمن سليمان أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي
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ولاء عبدالكريم
كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة، تحقيق فوائض أموال من استثمارته الحالية. 

وأوضح  سليمان، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن شكل الصندوق السيادي لمصر يختلف عن باقي صناديق الاستثمار العالمية من حيث إن هذه الصناديق تقوم باستثمار حصيلة الأموال العائدة من موارد غير متجددة وتحقق منها عائد للأجيال القادمة، بينما الصندوق المصري يعمل على استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما قد ينتج عنه عدم تحقيق إيرادات في السنوات الأولية.

ونوه إلى أنه عندما يتم تحقيق فائض مالي خلال السنوات الخمس المقبلة، فإنه سيتم استثمار تلك الأموال بالخارج، لتحقيق عائد يستفيد منه الأجيال القادمة كما تفعل الصناديق الأخرى.

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