رونالدينيو ليس الأول.. 10 نجوم خلف القضبان

لم يكن يتخيل أحد من نجوم الكرة أن ينتهى به الحال بالتواجد خلف أسوار السجون بعد سنوات الشهرة والمجد اللذين حققوهما في مسيرتهم داخل المستطيل الأخضر.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز النجوم الذي انتهى بهم المصير في السجن:





- سكيلاتشي هداف المونديال

الإيطالي سكيلاتشي المعروف بلقب "توتو" على موعد مع صناعة التاريخ، واللاعب الذي حكم عليه بالسجن سنتين في قضية أخلاقية عاد قبيل مونديال 1990 بإيطاليا، ورغم أن كان لاعبا في نادي جوفنتوس إلا أنه لم يكن يملك سوى مباراة دولية واحدة.





قام ايزيليون فيسنتي مدرب إيطاليا آنذاك باستدعاء "توتو" رغم المعارضة التي لقيها من العديد من الأطراف، ورغم بدايته كاحتياطي في مباراة النمسا إلا أن سكيلاتشي قلب جميع الموازين وقاد الإيطاليين إلى الدور نصف النهائي، مسجلا ستة أهداف كاملة، سمحت له بالتتويج بجائزة هداف مونديال 1990 .





- البهلوان" هيجيتا مهرب مخدرات

لازال الجميع يتذكر الحارس الأسطوري للمنتخب الكولومبي الذي برز بفضله في كأس العالم رغم أنه كان السبب في خروج المنتخب الكولومبي من مونديال 1990 أمام الكاميرون عندما حاول مراوغة روجي ميلا.





عشاق المستديرة يتذكرون حركة الحارس ريني هيجيتا الأسطوري "صدة العقرب" التي اختيرت كأفضل لعبة في كرة القدم على مر التاريخ، لكن وعلى الرغم من ذلك لطالما ارتبط اسم الحارس الكولومبي السابق بعصابات المخدرات في كولومبيا حيث تم القبض عليه وهو يقوم بنقل الأموال بين أفراد مشبوهين في انتمائهم إلى عصابات مسلحة مما عرضه للسجن لمدة سبعة أشهر، حيث حكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر بعد أن كشفت الشرطة أنه قد قام بزيارة إلى أحد مهربي المخدرات في كولومبيا، وذكرت مصادر إعلامية حينها أن لهيغيتا علاقة مع مهربي المخدرات.





- جيلبرتو قاتل

اتهم اللاعب الدولي البرازيلي السابق خلال فترة السبعينات جيلبرتو سيريزو بالمشاركة في عملية قتل وتم وضعه في سجن ساو باولو وأفادت صحافة البرازيل المحلية أن سيريزو شارك في عملية قتل ارتكبت عام 1999 ووجدت الشرطة حينها أوراقا تخص سيريزو في مكان الجريمة غير أن بعض الأشخاص الذين تم إيقافهم اتهموه بالمشاركة في عملية القتل، ورغم مرور عدة سنوات على القضية، إلا أن القضاء البرازيلي استطاع كشف الفاعل والوصول إلى المتسببين، ومن ثمة ايداعهم في الحبس، ومن بينهم البرازيلي جيلبرتو الذي ختم مشواره بقضاء فترة طويلة في السجن.





- كلويفرت قتل خطأ

تعرض اللاعب الإنجليزي جيرمين بينانت إلى الحبس لمدة 90 يوما على خلفية قيادته للسيارة وهو مخمور، فقد قضى منهم 30 يوما والباقي ارتدى خلالها أسوارة الكترونية للمراقبة من طرف الشرطة، من جهته تعرض النجم الهولندي باتريك كلويفرت لعقوبة 240 ساعة خدمة اجتماعية بعد أن كان سببا في موت شخص عن طريق الخطأ، حيث قضت المحكمة الابتدائية بسجنه قبل أن يحكم عليه بالخدمة الاجتماعية وهو ما جعله ينجو من عقوبة السجن.





- الجزيري والمخدرات

الرياضيون رغم طابعهم الإيجابي فإنهم معرضون إلى الانحراف، ففي تونس مثلا صنعت قضية اللاعبين، زياد الجزيري، حاتم الطرابلسي، وأسامة السلامي الحدث العام الماضي لإرتباطهم بقضايا تخص تعاطي والمتاجرة في المخدرات، حيث اعتقل الثلاثي وتمت محاكمتهم بتهمة التعاطي والمتاجرة، لكن الثنائي حاتم الطرابلسي وأسامة السلامي تم إطلاق سراحهم، في حين تم إصدار أمر بحبس الجزيري وهو ما يؤكد ضلوعه في القضية، هذا وقد عرف الوسط الكروي قضايا أخرى في السابق تخص استهلاك المخدرات.





- التهرب الضريبي





ليونيل ميسي، وقعت له مشكلة مع سلطات الضرائب في إسبانيا ودفع لها حتى الآن 12 مليون يورو، غير أن ميسي ليس وحده المتهم بالتهرب الضريبي، نيمار ورونالدو وغيرهم واجهوا نفس الموقف قبل الرحيل عن إسبانيا.

وفي ألمانيا تم الحكم على أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ بالسجن 3 أعوام في عام 2014، بتهمة التهرب الضريبي أيضا في 7 حالات بقيمة 28.5 مليون يورو، ودخل السجن وقضى عقوبته.





- السجن مدى الحياة





كان سن جافين جرانت 21 عامًا عندما وقعت في منطقة ملتهبة في شمال غرب لندن حادثة إطلاق نار عام 2004، مات بسببها شاب وحامت الشبهات حول جرانت.





واستمر تداول القضية حتى 2011 وفي تلك الأثناء لعب جرانت لعدد من الأندية في الدرجات الأدنى في عالم المحترفين بإنجلترا.





وفي النهاية تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، على أن تكون أقرب فرصة لمغادرة السجن ليس قبل 25 عامًا، وينفي جرانت اشتراكه في الجريمة ويصف القتيل بأنه "صديق".





- جرائم السيارات





بعد فوز الألماني ماركو رويس مع فرانكفورت بكأس ألمانيا عام 2018، قاد سيارته بسرعة كبيرة وغير مسموح بها، وعليه دعُي للمثول أمام محكمة، غير أنه لم يحضر جلسة محاكمته وقدم تقريرًا طبيًا مصحوبًا بيمين قانوني بأنه غير قادر على حضور الجلسة.





لكن بعدها بفترة وجيزة اتضح أنه خاض في نفس اليوم مع فريقه مباراة تجريبية، فقررت المحكمة عقابه بغرامة بلغت 160 ألف يورو، بسبب غشه، ويتشابه معه في الاسم ماركو رويس، قائد دورتموند الحالي.





كما تتعلق جريمته أيضا بسيارة، فقد صدر قرارًا جزائيًا من المحكمة في دورتموند ضد ماركو رويس بغرامة هائلة مقدارها 540 ألف يورو، والسبب هو قيادته للسيارة دون رخصة قيادة 6 مرات في الفترة بين 2011 و 2014.





- جريمة بواتينج





أما الغاني كيفين برينس بواتينج فخلال احتفاله ذات ليلة في عام 2009، مع زميله آنذاك لاعب وسط نادي هيرتا برلين باتريك إيبرت قام الاثنان بإلحاق الضرر عمدًا بـ13 سيارة كانت مركونة.





وعليه خضعا للمحاكمة وتم تغريم برينس بواتينج 56 ألف يورو و باتريك إيبرت 50 ألفا.





- أوراق مزيفة





وأخرهم النجم البرازيلي رونالدينيو حيث أصدرت النيابة العامة في باراجواي بيانا تتهم فيه اللاعب باستخدامه أوراق مزيفة هو وأخيه ، وتحويل الثنائي للسجن .





وانتقد أدولفو مارين محامي رونالدينيو وشقيقه القرار الجديد للنيابة العامة وقال في هذا الصدد "لا نفهم على أي أساس تم اعتقالهما".





وكان المدعي العام فيديريكو دلفينو أوصى في بادئ الأمر بعدم ملاحقة رونالدينيو وشقيقه "لكن بشرط الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها، وبهذه الحالة استعمال وثائق مزورة".





ولكن في النهاية انتهى بهم المصير إلى السجن في باراجواي مما جاء بخبر صادم لجميع عشاق الساحر البرازيلي رونالدينيو.



