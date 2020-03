أربعة أفلام قصيرة في برنامج حكايات طريق الحرير بـ لندن.. تفاصيل

يُعرض أربعة أفلام قصيرة في برنامج حكايات طريق الحرير، من توزيع MAD Solutions التابع لمؤسسة Shorts On Tap للأفلام القصيرة، وهي أفلام سلام للمخرجة زين دريعي، رابتشر لـياسمينا كراجة، خمسة أولاد وعجل لـسعيد زاغة، عيني لـأحمد صالح.





ويقام العرض في سينما Rich Mix بلندن، يوم الأربعاء 11 مارس الساعة 7 مساءً بتوقيت لندن.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه الأفلام.

سلام

تدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أمًا بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi 360 (علاء الأسعد).

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. وكان قد فاز بجائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة.

عيني

مستوحى من أحداث حقيقية، ويدور حول مخاطر الحرب ومهالكها من منظور بضعة صبية صغار، يجمعهم شغفهم بالموسيقى والألحان. الفيلم سيناريو وإخراج ومونتاج وأداء صوتي أحمد صالح، موسيقى نيزار روحانا.





شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مسابقة المهر القصير بالدورة الـ 13 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفاز بالعديد من الجوائز الدولية من بينها، أفضل الأفضل (Best of the Best) في مهرجان جامعة زايد لسينما الشرق الأوسط بأبو ظبي، أفضل فيلم تحريك قصير ضمن جوائز أوسكار للطلبة.

رابتشر

يتابع الفيلم رحلة 4 مراهقين عرب أثناء بحثهم عن حمام سباحة عام في مدينة سوري الكندية الجديدة، ويقوم ببطولة الفيلم أسعد العريض وسلام المرزوق وحسين الأحمد ووزيرة الأحمد. فيلم رابتشر من تأليف وإخراج ياسمينا كراجة، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.





كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وفاز بجائزة أفضل فيلم قصير من ثلاثة مهرجانات دولية، هي أيام فلسطين السينمائية، مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي بكندا، مهرجان سلامدانس السينمائي بأميركا.

خمسة أولاد وعجل

مقتبس عن قصة قصيرة للأديب الأميركي ريموند كارفر بعنوان Bicycles, Muscles, Cigarettes، وتدور أحداثه بالأردن، حول مدرس إعدادي يحاول اكتساب ثقة ابنه بشتى الطرق، فعندما يقع الابن في مشكلة ما، تخرج الأمور عن سيطرة الأب وتضعه في اختبار لمبادئه وأخلاقه.





والفيلم من إخراج سعيد زاغة، وبطولة علي سليمان، نادرة عمران، حيدر كفوف.





حصل الفيلم على جائزة الوهر الذهبي في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، السعفة الفضية في مهرجان المكسيك السينمائي الدولي، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي.