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فن

أنغام تلغي متابعة زوجها على انستجرام.. وأحمد إبراهيم يحيي زوجته الأولى

الأحد 08/مارس/2020 - 09:10 م
أنغام وأحمد إبراهيم
أنغام وأحمد إبراهيم
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شيرى نبيل
حذفت الفنانة أنغام زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على مواقع التواصل (تويتر، انستجرام).

من ناحية أخرى وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

نشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق علي الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.

يذكر أن آخر ظهور علني لأحمد إبراهيم مع أنغام كان في فبراير 2020 أثناء إحياء حفلها في مهرجان فبراير الكويت.
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