شرب الكلور والفضة.. شائعات خطيرة عن علاج فيروس كورونا

بالتزامن مع إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا الفتاك في أكثر من 100 دولة حول العالم من بينها مصر، انتشرت شائعات كثيرة تفيد ببعض النصائح للوقاية من المرض والتي قد يشكل بعضها خطورة كبيرة على الأشخاص دون علمهم.

الحرارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية منشورات عديدة تفيد بأن للحرارة تأثير قوي على فيروس كورونا رغم عدم تأكيد منظمة الصحة العالمية على تأثير الصيف أو الحرارة في هذا الفيروس المُحير، رغم إثبات فعاليتها في أمراض الأنفلونزا العادية.

وقد تم نسب بعض تلك الشائعات زورًا إلى اليونيسيف، ومنها (الاستحمام بالماء الساخن، التعرض لأشعة الشمس، شرب الماء الساخن، استخدام مجفف الشعر، عدم تناول الآيس كريم)، وهو ما نفته « شارلوت جورنيتزكا» التي تعمل على التصدي لشائعات كورونا في منظمة الصحة العالمية.

تقول شارلوت: "لا نعرف بعد كيف تؤثر الحرارة على فيروس كورونا المستجد، ومحاولة تسخين جسمك أو تعريض نفسك لأشعة الشمس غير فعالة أبدًا، كما أنّ شرب السوائل الساخنة لن يغيّر درجة حرارة الجسم الفعلية، التي تظلّ مستقرة ما لم تكن مريضا وتعاني من ارتفاع في درجة الحرارة".

تناول الثوم

بعد تعرض امرأة صينية لالتهاب شديد في الحلق دخلت على إثره إلى المستشفى بسبب تناولها 1.5كجم من الثوم خوفًا من كورونا، حذرت منظمة الصحة العالمية من اتباع إرشادات غير طبية لمجرد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعية، فبعض الأطعمة قد تكون مفيدة وغير ضارة لكن استخدامها دون وعي مع الإصابة بالفيروس قد يشكل خطورة كبيرة.

وأضافت المنظمة وفقًا للبي بي سي: "الرغم من أنّ الثوم يعتبر طعامًا صحيًا وقد يساعد في مواجهة الميكروبات"، إلا أنه لا يوجد دليل علمي على أنّ تناوله قد يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم يثبت أي دليل على أن هناك نوع من الفواكه أو الخضراوات يمكنه التصدي لكورونا.

شرب الكلور

وصل الأمر ببعض المضللين من نجوم مواقع التواصل إلى نصح المستخدمين بشرب "ثاني أكسيد الكلور" المستخدم في تبييض الأقمشة وتنظيف البقع مطلقين عليه "الحل المعجزة"، وهو ما حذرت منه بشدة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لما له من أضرار بالغة على الصحة.

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الفضة لعلاج الكورونا

نصح البعض بشرب مادة "الفضة الغروية" وتحدثوا عن فائدتها في علاج فيروس كورونا لكن نفت وزارة الصحة الأمريكية ارتباط هذه المادة الخطرة بعلاج الفيروس وحذرت بشدة من الإقدام على تناولها لما فيها من آثار جانبية خطيرة تتسبب في تلف الكلى ونوبات الصرع ومشاكل الأوعية الدموية.

شرب المياه كل 15 دقيقة

تؤكد «سالي بلومفيلد» الأستاذة في كلية لندن للصحة والطب الجلدي أنه لا يوجد أي دليل على الإطلاق يفيد بأن شرب المياه يطرد الفيروسات من الجسم، فقد نقلت إحدى المنشورات على فيسبوك نصيحة من "طبيب ياباني" يوصي بشرب المياه كل 15 دقيقة لطرد أي فيروس قد يدخل الفم، وتمت مشاركة النسخة العربية من هذا المنشور أكثر من 250 ألف مرة.

معقم يدين منزلي

في بعض البلدان مثل إيطاليا اختفت معقمات اليدين من المتاجر والصيدليات مما دفع الكثيرون للجوء إلى مواد بديلة تحتوي على نسب عالية من الكحول في تطهير اليدين، إلا أن هذه الوصفات والمواد ثبت أنها مفيدة في تنظيف الأسطح وليس اليدين، فهي غير مناسبة للجلد.