الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لسموحة في الدوري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات، اليوم؛ استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها مساء غد، ضمن منافسات مسابقة الدوري.





ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد العودة من جنوب إفريقيا، ليستأنف مرانه اليوم استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غد في بطولة الدوري العام.





وحصل الفريق على راحة بسبب حالة الإجهاد بعد العودة من جنوب افريقيا صباح أمس في رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات، حيث استقل الفريق حافلة من بريتوريا إلى مطار جوهانسبرج قبل أن يستقل الطائرة إلى القاهرة .



