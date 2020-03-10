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رياضة

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لسموحة في الدوري

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات، اليوم؛ استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها مساء غد، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ومنح الجهاز الفني للفريق  اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد العودة من جنوب إفريقيا، ليستأنف مرانه اليوم استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غد في بطولة الدوري العام.

وحصل الفريق على راحة بسبب حالة الإجهاد بعد العودة من جنوب افريقيا صباح أمس في رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات، حيث استقل الفريق حافلة من بريتوريا إلى مطار جوهانسبرج قبل أن يستقل الطائرة إلى القاهرة .

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل الإيجابي في مباراة العودة التي أقيمت في مدينة بريتوريا.
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