AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طقس سييء.. تجهيز المعدات الثقيلة لرفع الرمال وسيارات شفط المياه في سيناء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:48 م
تجهيز المعدات الثقيلة
تجهيز المعدات الثقيلة لرفع الرمال
Advertisements
احمد صالح
أعلنت محافظة شمال سيناء ، اليوم الأربعاء ، عن عدد من الإجراءات المهمة للالتزام بها في حال هبوب عاصفة رملية أو هطول أمطار.

وقرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد اللواء الدكتور محمد شوشه، علي قيام غرفة العمليات الرئيسية و الفرعية بالمتابعة علي مدار الساعة ، وضرورة استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تحدث بسبب الظروف الجوية.

وطالب المحافظ، مجالس المدن في مركزي الحسنة ونخل، بعمل سدود ترابية لإعاقة حركة مياه الأمطار وتحويلها الي المساحات الزراعية، للتخفيف من حدة السيول عند حدوثها.

وأكد علي ضرورة تجهيز المعدات الثقيلة بمجالس المدن ،  للدفع بها وقت تراكم الكثبان الرملية التي تغلق الطرق تحسبا لوقوع حوادث، وتجهيز سيارات الشفط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء ، لرفع المياه التي تتجمع في الاماكن المنخفضة خاصة في الشوارع الرئيسية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين في بيان لها ، بجميع مدن ومراكز المحافظة الإلتزام بهذه الإجراءات، حرصًا علي السلامة العامة لهم وحفاظًا عليهم، مشيرة إلى أنه في حال هطول أمطار يرجى الحذر أثناء السير بجوار أعمدة الإنارة وعدم الاقتراب منها، وعدم اصطفاف السيارات أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة وبجوار اللافتات بقدر الإمكان.

وطلبت غلق النوافذ مع وضع قطع من القماش المبلل لسد أي منفذ لدخول الهواء وقت حدوث العاصفة، والتأكد من تثبيت اطباق الدش فوق الأسطح تثبيتها محكما. ورفع جميع التندات الخاصة بالمحلات التجارية والسيارات.

كما طالبت مرضى القلب والضغط والحساسية الصدرية والرمد والأطفال بالبقاء في منازلهم، وعلى التجار عدم وضع البضائع والمخزونات خارج المحل، بالإضافة لعدم استخدام الهاتف المحمول والتصوير منه خاصة في الأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية لتجنب استهداف الصواعق.

طقس سييء.. تجهيز المعدات الثقيلة لرفع الرمال وسيارات شفط المياه في سيناء
طقس سييء.. تجهيز المعدات الثقيلة لرفع الرمال وسيارات شفط المياه في سيناء
طقس سييء.. تجهيز المعدات الثقيلة لرفع الرمال وسيارات شفط المياه في سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاصفة ترابية وانخفاض حاد في درجات الحرارة بشمال سيناء

حملة لإزالة الرمال على الطرق بمنطقة وسط سيناء

سوء الأحوال الجوية.. انخفاض حاد بدرجات الحرارة في شمال سيناء

استمرار حالة الطقس السيئ في سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

رياح مثيرة للأتربة بشمال سيناء

رفع الكثبان الرملية من طرق سيناء تجنبا لوقوع حوادث

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة : تأجيل جميع مباريات الدوري المصري غدا

مفيش إعصار.. هاني الناظر يكشف سبب التحذير الحقيقي من مغادرة المنزل

هارب من السجن .. تفاصيل مقتل عنصر خطر فى مواجهة الأمن العام بصحراء الاسماعيلية

الخاص والحكومة.. مجلس الوزراء: الخميس إجازة لجميع العاملين بسبب الطقس السيئ

طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا فى الصين.. تفاصيل

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس الفنان أحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إيطاليا تسقط إبراهيموفيتش ..أتليتكو مدريد يخطط لإسقاط العملاق محمد صلاح

حقيقة موت فيروس كورونا في العاصفة الترابية

جاكيت غريب.. هند صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد