طقس سييء.. تجهيز المعدات الثقيلة لرفع الرمال وسيارات شفط المياه في سيناء



وأكد اللواء الدكتور محمد شوشه، علي قيام غرفة العمليات الرئيسية و الفرعية بالمتابعة علي مدار الساعة ، وضرورة استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تحدث بسبب الظروف الجوية.



وطالب المحافظ، مجالس المدن في مركزي الحسنة ونخل، بعمل سدود ترابية لإعاقة حركة مياه الأمطار وتحويلها الي المساحات الزراعية، للتخفيف من حدة السيول عند حدوثها.



وأكد علي ضرورة تجهيز المعدات الثقيلة بمجالس المدن ، للدفع بها وقت تراكم الكثبان الرملية التي تغلق الطرق تحسبا لوقوع حوادث، و تجهيز سيارات الشفط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء ، لرفع المياه التي تتجمع في الاماكن المنخفضة خاصة في الشوارع الرئيسية.



وأهابت المحافظة بالمواطنين في بيان لها ، بجميع مدن ومراكز المحافظة الإلتزام بهذه الإجراءات، حرصًا علي السلامة العامة لهم وحفاظًا عليهم، مشيرة إلى أنه في حال هطول أمطار يرجى الحذر أثناء السير بجوار أعمدة الإنارة وعدم الاقتراب منها، وعدم اصطفاف السيارات أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة وبجوار اللافتات بقدر الإمكان.



وطلبت غلق النوافذ مع وضع قطع من القماش المبلل لسد أي منفذ لدخول الهواء وقت حدوث العاصفة، والتأكد من تثبيت اطباق الدش فوق الأسطح تثبيتها محكما. ورفع جميع التندات الخاصة بالمحلات التجارية والسيارات.



كما طالبت مرضى القلب والضغط والحساسية الصدرية والرمد والأطفال بالبقاء في منازلهم، وعلى التجار عدم وضع البضائع والمخزونات خارج المحل، بالإضافة لعدم استخدام الهاتف المحمول والتصوير منه خاصة في الأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية لتجنب استهداف الصواعق.







فحص 398 حالة بالقافلة الطبية للهلال الأحمر المصري بمركز نخل

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وقرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.