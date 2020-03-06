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محافظات

فحص 398 حالة بالقافلة الطبية للهلال الأحمر المصري بمركز نخل

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:06 م
فحص ٣٩٨ حالة بالقافلة
فحص ٣٩٨ حالة بالقافلة الطبية للهلال الأحمر المصري بمركز نخل
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احمد صالح
قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء،ان القافلة الطبية العلاجية مارست عملها بمركز ومدينة نخل علي مدي يومين بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري .

اكد أن القافلة قامت بتوفير الرعاية الصحية والكشف الطبي على ٣٩٨ حالة للمواطنين في صدر الحيطان ومستشفي نخل المركزي .

وأوضح إلى أن القافلة ضمت تخصصات أمراض جلديه، عظام، أطفال، باطنة، جراحة، أسنان، ونساء وتوليد ، مشيرا إلى أن القافلة ستكون شهريا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وأكد الدكتور بلال الأغا مدير مستشفى نخل المركزي، ان الكشف والعلاج مجانا ، بالإضافة إلى أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات بمستشفى العريش والتأمين الصحي.
وأوضح أن هذه القوافل تهدف إلى خدمة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.
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