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محافظات

فحص تظلمات المتضررين من صرف التعويضات في سيناء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:31 م
لجنة بحث التظلمات
لجنة بحث التظلمات
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احمد صالح
فحصت لجنة بحث التظلمات الخاصة بالتعويضات بمحافظة شمال سيناء ، الطلبات المقدمة من المواطنين بحضور اللواء  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

حيث تم فحص 6 تظلمات، من بينها 4 تظلمات بمركز العريش، و تظلمين بمركز رفح، وقد تم دراسة كل تظلم علي حدة وأخذ رأي اللجنة في أحقية صرف التعويضات للمتظلمين المستحقين للتعويض .

وأكد المحافظ ، على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المتضررين جراء الحرب على الإرهاب.

ووجه المحافظ باستمرار صرف التعويضات للأراضي الزراعية والمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة في كل من :رفح والشيخ زويد والعريش .

وطالب المحافظ مجددا بتيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين وأن يتم الصرف فورا لجميع التعويضات المقررة عن الأراضى والعقارات .
وشدد المحافظ خلال اجتماع ..الذي حضره اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد ، رؤساء مجالس مدن العريش ورفح ، مدير عام الزراعة ، ومديرى عموم الشئون المالية والقانونية وأملاك الدولة، علي بحث التظلمات الخاصة بالمتقدمين لصرف التعويضات.

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