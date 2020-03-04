فحص تظلمات المتضررين من صرف التعويضات في سيناء

فحصت لجنة بحث التظلمات الخاصة بالتعويضات بمحافظة شمال سيناء ، الطلبات المقدمة من المواطنين بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .





حيث تم فحص 6 تظلمات، من بينها 4 تظلمات بمركز العريش، و تظلمين بمركز رفح، وقد تم دراسة كل تظلم علي حدة وأخذ رأي اللجنة في أحقية صرف التعويضات للمتظلمين المستحقين للتعويض .





وأكد المحافظ ، على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المتضررين جراء الحرب على الإرهاب.





ووجه المحافظ باستمرار صرف التعويضات للأراضي الزراعية والمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة في كل من :رفح والشيخ زويد والعريش .





وطالب المحافظ مجددا بتيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين وأن يتم الصرف فورا لجميع التعويضات المقررة عن الأراضى والعقارات .

وشدد المحافظ خلال اجتماع ..الذي حضره اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد ، رؤساء مجالس مدن العريش ورفح ، مدير عام الزراعة ، ومديرى عموم الشئون المالية والقانونية وأملاك الدولة، علي بحث التظلمات الخاصة بالمتقدمين لصرف التعويضات.



