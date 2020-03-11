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رياضة

مبابي يغيب بسبب كورونا.. تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:01 م
كيليان مبابي
كيليان مبابي
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني، في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد كيليان مبابي على مقاعد بدلاء الفريق الفرنسي، بعد خضوعه لاختبار الكشف عن فيروس كورونا أمس، والذي كانت نتيجته سلبية.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع:كيرير - ماركينيوس -كيمبمبي - بيرنات

خط الوسط: إدريسا جايا - ليونارود بارديس - أنحيل دي ماريا

خط الهجوم: سارابيا - نيمار - إدينسون كافاني

وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم على ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق الفرنسي، بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت في ألمانيا الشهر الماضي، قد انتهت بفوز بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف.
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