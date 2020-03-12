صلاة تغفر لك ذنوبك بأدائها في العمر مرة واحدة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء يرون استحباب صلاة التسابيح لكثرة الروايات الواردة فيها وأما كيفية صلاتها وفضلها ورد حديث شريف.





وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم صلاة التسابيح ؟»، أن صلاة التسابيح مشروعة ومسنونة ووردت فيها أحاديث إختلف العلماء فى الحكم عليها وكثيرًا من أهل الحديث يصححون الحديث الوارد فيها حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عماه عن ابن عباس أن رسول الله قال للعباس بن عبد المطلب : يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة).





وأوضح أن صلاة التسابيح تصلى أربع ركعات، أي بتسليمة واحدة، و في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب و سورة من سور القرآن الكريم، و بعد الإنتهاء من القراءة يبدأ العبد بالتسبيح بسبحان الله و الحمد الله و لا إله إلا الله و الله أكبر ، خمس عشرة مرة لكل واحدة و من ثم يركع المصلي و بعد التسبيح المعتاد يقول في ركوعه التسبيحات السابقة عشرة مرات، ويرفع المصلي بعد ذلك رأسه من الركوع قائلًا سمع الله لمن حمده و من ثم التسبيحات المذكورة عشرة مرات أيضًا و تقال التسبيحات السابقة في السجود أيضًا و لمراة عشرة بعد التسبيح المعتاد في كل سجدة و بين السجدتين أيضًا عشرة مرات، وبذلك يكون عدد التسبيحات في كل ركعة 75 تسبيحة ، و بذلك يكون عدد التسبيحات في الصلاة كلها و في الأربع ركعات 300 تسبيحة.



