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فن

بـ فستان أزرق.. رولا سعد تشعل الـ سوشيال ميديا

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:26 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران
شاركت المطربة اللبنانية رولا سعد، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت رولا سعد خلال الصورة، مرتدية فستان ازرق قصير أبرز جمالها ورشاقتها، ونظارة شمس، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة".

وعلقت رولا سعد على الصورة قائلة: " ‏حين تخذلك جميع الاشياء التي حولك..لا تحاول أن تثق بها مجددًا...😜‏فقط حاول أن تثق بأنك تستطيع العيش بدونها..😘".

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، الحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التي تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.

وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، والنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.


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