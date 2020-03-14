AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فيسبوك يغلق تطبيق الفلاتر الشهير MSQRD

السبت 14/مارس/2020 - 05:32 ص
MSQRD
MSQRD
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة فيسبوك "Facebook "، اليوم، عن إغلاق تطبيق MSQRD، والذى يستخدم لإضافة الأقنعة والأشكال على الصور والوجوه بتقنية الذكاء الاصطناعي AR الخاص بها.

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، سيزيل عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطبيق MSQRD من كل متاجر تطبيقات أندرويد Android و iOS، في يوم 13 أبريل القادم.

ووفقا للموقع الأمريكي، استحوذ فيسبوك على تطبيقMSQRD في عام 2016، وكان الهدف من ذلك منافسة موقع مشاركة وتعديل الصور الشهير سناب شات.

ولعب تطبيق الذكاء الاصطناعي AR دورا رئيسيا في تعزيز المحفظة الداخلية لفيسبوك من أدوات الصور والفيديو بتقنية الواقع المعزز، إحدى هذه الأدوات ، Spark AR ، والتى تتيح لك إنشاء فلاتر مخصصة للوجه لكل من فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram.

وكما أشارت صحيفة Business Insider، بعد عملية الاستحواذ، وعد فيسبوك بأن MSQRD سيظل تطبيقًا مستقلًا وسيستمر في تقديم التحديثات، لكن عملاق التواصل الاجتماعي توقف عن دعم التطبيق بحلول نهاية عام 2016.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، أصبحت تصفية الوجه ميزة شائعة في تطبيقات الوسائط الاجتماعية، حيث يقدم إنستجرام Instagram وسناب شات Snapchat أدوات مبادلة للوجه، وبسبب شعبيتها، قد يبدو تطبيق مثل MSQRD غير ضروري للكثيرين.

الجدير بالذكر أن تطبيق MSQRD، هو تطبيق مجاني من تطوير شركة "Masquerade Technologies" الروسية، تم تصميمه في أواخرا عام 2015، بهدف إضافة بعض الفلاتر والمرشحات على الصور، وتم إطلاقه لاول مرة على هواتف آيفون وحقق نجاحا كبيرا في زمن قياسي، وتصدر قائمة التطبيقات الأكثر شعبية على متجر آب ستور، حيث وصل عدد التنزيلات إلى أكثر من 20 مليون عملية تنزيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

TikTok الأكثر تحميلا فى 2019.. تفوق على Facebook وMessenger

مؤسس سناب شات: التطبيق سيتفوق على Instagram

فلتر العمر الجديد من إنستجرام يغضب المشاهير.. إليك كيفية الحصول عليها

فيسبوك تستحوذ على شركة بريطانية مقابل 40 مليون دولار

قبل التطبيق الرئيسي.. فيسبوك تطرح الوضع الداكن لـ Facebook Lite

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تكشف عن استمرار السيول فى هذه المناطق

قصة ريجيم اتبعه عبد الوهاب 30 عاما حفاظا على صحته والنتيجة عكسية

6 أطعمة تطهر الكبد من السموم

شاهد.. بالصور رجل يعزل نفسه بدائرة كرتونية خوفًا من كورونا

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

بعد انتشار الشائعة.. #تأجيل_الدراسة_بمصر يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة.. شاهد امرأة شجاعة تصارع أسدا بيديها.. فيديو

تعقيم رباني.. شاهد الأمطار تغسل الكعبة وصحن الطواف.. فيديو

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة