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منوعات

من أجل موزة واحدة.. مئات القرود البرية تغزو شوارع تايلاند

السبت 14/مارس/2020 - 12:00 م
القرود تغزو شوارع
القرود تغزو شوارع تايلاند
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أماني إبراهيم
استكمالا للأحداث الغريبة التي تضرب العالم، غزت مئات القرود البرية الجائعة شوارع تايلاند بحثا عن الطعام، في مشهد غريب صادم وهم يتقاتلون على تناول موزة واحدة.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية فإن هذه القرود كانت تتغذى على الطعام الذي يقدمه لهم السياح، والذين غابوا عن شوارع تايلاند بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد- 19) بعد إصابة 59 حالة مؤكدة للفيروس.


وتظهر اللقطات التي تم تصويرها في منطقة لوبوري في وسط تايلاند، مئات القرود وهي تتدافع وتهاجم بعضها من أجل تناول موزة واحدة، في مشهد صدم سكان تايلاند الذين رغم اعتيادهم على التعامل مع الحيوانات إلا أن سلوك القرود كان غريبا.

وقالت ساسالوك راتاناشاي، من تايلاند وكانت شاهدة على هذا الموقف: "القرود بدت في ضراوتها كأنها كلاب برية.. لقدأصيبوا بالجنون من أجل قطعة فاكهة واحدة.. أعتقد أنها كانت جائعة للغاية".  

وتعد منطقة لوبوري موطنا لآلاف القرود البرية التي تجوب الشوارع وتتسلق المباني، ويعيش معظم القرو في أراضي المعابد البوذية القديمة في المنطقة، وتعد الحياة البرية في جميع أنحاء البلاد نقطة جذب قوية للسياح البالغ عددهم 35 مليون سائح الذين يزورونها كل عام وتمثل حوالي 20% من اقتصادها.

من أجل موزة واحدة.. مئات القرود البرية تغزو شوارع تايلاند
من أجل موزة واحدة.. مئات القرود البرية تغزو شوارع تايلاند
من أجل موزة واحدة.. مئات القرود البرية تغزو شوارع تايلاند
من أجل موزة واحدة.. مئات القرود البرية تغزو شوارع تايلاند
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