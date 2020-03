أكل العيش مر.. بشرى تتحدى حالتها الصحية وتظهر في الإعصار

View this post on Instagram

اكل العيش مر.. ولازم حد يخرج يجيب الاكل....بكل رضا واقفة بغنى عايم فى بحر الغدر.... على رأى شارموفرز واخر خمسة سنتى فى بنطلونى مبلولين ....اللى عنده بوت المطر يعتبر أغنى انسان فى العالم اليومين دول...