أكل العيش مر.. بشرى تتحدى حالتها الصحية وتظهر في الإعصار

وتحدت، حالتها الصحية الأخيرة، ونزلت في هذه الأحوال الجوية، وعلقت على صورتها قائلة: "أكل العيش مر.. ولازم حد يخرج يجيب الاكل....بكل رضا واقفة بغنى عايم فى بحر الغدر.... على رأى شارموفرز واخر خمسة سنتى فى بنطلونى مبلولين".