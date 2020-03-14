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فن

أكل العيش مر.. بشرى تتحدى حالتها الصحية وتظهر في الإعصار

السبت 14/مارس/2020 - 12:09 م
بشرى
بشرى
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سعيد فراج
نشرت الفنانة بشرى، صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها وسط الشارع الممتلئ بمياه الأمطار، بفعل الأحوال الجوية السيئة التي مرت بها مصر في اليومين الماضيين. 

وتحدت بشرى، حالتها الصحية الأخيرة، ونزلت في هذه الأحوال الجوية، وعلقت على صورتها قائلة: "أكل العيش مر.. ولازم حد يخرج يجيب الاكل....بكل رضا واقفة بغنى عايم فى بحر الغدر.... على رأى شارموفرز واخر خمسة سنتى فى بنطلونى مبلولين".

وأضافت بشرى، "اللى عنده بوت المطر يعتبر أغنى انسان فى العالم اليومين دول" لتثير جدل متابعيها عبر انستجرام.

يذكر أن الفنانة بشرى تعرضت لأزمة صحية شديدة أدت لنقلها لأحد المستشفيات إثر تعرضها لضيق تنفس حاد.


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