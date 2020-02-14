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فن

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. بشرى تدعم مؤسسة مجدي يعقوب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت النجمة "بشرى" جمهورها بمقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من أسوان خلال مهرجان أسوان الدولى للمرأة؛ حيث زارت بشرى مؤسسة مجدى يعقوب للقلب وأضافت فى الفيديو قائلة: "إنها رأت زيارتها للمؤسسة إلزامية خصوصًا بعد أزمتها الصحية الأخيرة مما جعلها تشعر بما يعانوه مرضى القلب".
وكتبت على الفيديو :" زيارة لمؤسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب فى اسوان بمناسبة عيد_الحب وعلى هامش مهرجان_اسوان _الدولى_للمراة_أسوان" .

ويذكر أن الفنانة بشرى تعرضت لأزمة صحية شديدة أدت لنقلها لأحد المستشفيات إثر تعرضها لضيق تنفس حاد.

ومن ناحية أخرى حرصت الفنانة بشرى على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة والذى يقام حاليا فى دورته الرابعة وذلك فى أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية التي ألمت بها منذ ايام قليلة ودخل على أثرها المستشفى.
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