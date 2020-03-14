AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد

السبت 14/مارس/2020 - 03:15 م
استمرار مواجهة أثار
استمرار مواجهة أثار عاصفة التنين في بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد عملها لإزالة آثار عاصفة التنين التي ضربت البلاد بوجه عام والمحافظة بوجه خاص واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

واستمرت الأحياء في دفع سياراتها المحدودة العدد لسحب المياه من الشوارع بالتوازي مع محطات شفط مياه الأمطار والتي بلغت طاقتها الاستيعابية ذروتها مما دفع المحافظة إلى تخفيف معدل ضخ مياه الشرب لتقليل صرف المنازل والسماح باستيعاب أكبر كمية من تراكمات الشوارع.

وركزت الأحياء عملها في سحب المياه من البنوك، التي أضرها الإعصار ضررا بالغا بارتفاع منسوب المياه داخلها بشكل كبير كون أغلبها يقع مداخله الرئيسية تحت سطح الأرض بنسب من 50 سم إلى متر. 

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأجهزة تواصل عملها منذ بداية الإعصار دون توقف في حدود الإمكانيات المتاحة تحت إشراف مباشر ومستمر منه شخصيا.  

وقال الغضبان: "نعلم جيدا أن هناك مناطق حاصرتها المياه ومنعت سكانها من النزول للشوارع وهو ما أعلنه مجلس الوزراء سابقا وحذر من شدته ومنح اليوم إجازة رسمية للمدارس وهو الأمر الشائع في عموم الجمهورية".

وتعجب محافظ بورسعيد من أن الجميع حرص على نقل السلبيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولم يشر إلى جهود العاملين الذين تركوا منازلهم وأسرهم لمواجهة تداعيات الإعصار الذي لم تشهده البلاد منذ زمن طويل.

وطالب الغضبان بضرورة تكاتف الأيادى لرفع معنويات العاملين وحثهم على مواصلة العمل لإزالة السلبيات بروح معنوية مرتفعة، بدلا من إحباط هممهم.

وشدد محافظ بورسعيد على أن الجميع يأمل في إنهاء أزمته وحل مشكلته قبل الآخرين لذا فالتأخير في تلبية الطلب يواجهه استهجان وتحريض وإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي طبيعة بشرية.

ولفت الغضبان أن المحافظة وأجهزتها تعمل وفق خطة وأولويات حتمية لإزالة آثار الإعصار بمحيط البنوك والمستشفيات وأقسام الشرطة والمدارس والمناطق المنكوبة والتي بلغ عمر المياه بها ضررا بالغا للمحلات ويليها تتابع الأولويات والتي يتم خلالها التعامل وفق إمكانيات محطات صرف أن لم تكن بشكل مدروس سيكون رد الفعل سلبي وعكسي مما يسبب ضررا بالغا وهو ملامسة عدد من سكان المحافظات الأخرى لطرد المحطات الزائد عنها بشكل مأساوي في الشوارع.

وأكد الغضبان أن بورسعيد أحسن حالا من مناطق كثيرة ضربها الإعصار بفضل الله ورعايته ثم جهود العاملين والقيادات التنفيذية والأمنية.
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
دفع سيارات لسحب المياه من الشوارع.. استمرار مواجهة آثار عاصفة التنين في بورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورسعيد ترفع درجه الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

التنين يواصل غضبه في بورسعيد.. وسحب وشفط المياه من الشوارع

بورسعيد تعلن خفض ضخ منسوب مياه الشرب بسبب إعصار التنين .. تفاصيل

"التنين" تغرق محلات بورسعيد وجهود كبيرة لكسح المياه

محافظ بورسعيد يتابع أعمال شفط مياه أمطار عاصفة التنين من محطة كهرباء الرسوة

بسبب الطقس السيئ.. غلق جميع منافذ بورسعيد الجمركية حرصًا علي سلامة المواطنين

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حقيقة وفاة فنانة شهيرة بعد فترة من اختفائها.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

إيمي سمير غانم وحسن الرداد.. ماذا قالت الفنانة عن زوجها مع أمير كرارة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 7 حبات تمر على الريق؟

بعد إعلان ارتباطهما.. آية سماحة توجه رسالة لشقيق ناهد السباعي

أشرف بن شرقي على أعتاب الدوري التركي بعد تألقه مع الزمالك

بعد إعلان ارتباطهما.. 15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الابن يتزوج أرامل أبيه.. قبائل سودانية تنفرد بالعادات الأغرب في العالم.. شاهد

بدون مكياج.. يارا بالمنزل للخوف من كورونا

خربت المنازل والأثاث.. السيول تغرق قرية أبو صويرة برأس سدر