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أخبار العالم

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:06 ص
دولة جديدة تسجل أول
دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت أوزبكستان، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي وانتشر إلى دول العالم.

وقالت وزارة الصحة الأوزبكستانية، اليوم الأحد، في بيان إنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، مشيرة إلى أن الفيروس تم رصده لدى مواطن أوزبكستاني عاد مؤخرا من فرنسا.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المعنية تتخذ حاليا الإجراءات الضرورية لمنع انتشار المرض في البلاد، بحسب "رويترز"

وأوضحت أنه تم فرض رقابة طبية على 48 راكبا وصلوا مع المصاب على متن طائرة قدمت من باريس، وكذلك 9 أشخاص من أعضاء الطاقم، إضافة إلى 10 أفراد من عائلة المريض.

وأعلنت الصين، بؤرة انتشار الفيروس إلى العالم، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد،  تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19، بما في ذلك 4 حالات في ووهان بؤرة انتشار المرض.

ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين إلى 80 ألفا و844 شخصا، فضلا عن 204 حالات في هونج كونج وماكاو وتايوان.
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