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اقتصاد

بسبب كورونا.. غرفة تجارية سعودية توفر 38 خدمة إلكترونية لإنجاز المعاملات عن بعد

الأحد 15/مارس/2020 - 03:30 م
38 خدمة إلكترونية
38 خدمة إلكترونية لإنجاز المعاملات عن بعد
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قسم الاقتصاد
أكدت الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، بالمملكة العربية السعودية، أنها تواصل تقديم خدماتها الموجهة للمشتركين عبر بوابتها الالكترونية، بهدف التسهيل على مشتركي قطاع الأعمال في معاملاتهم التجارية وذلك ضمن خطط مواكبة رؤية المملكة 2030، في تحول الخدمات إلى معاملات إلكترونية تختصر الوقت والجهد.

وأفادت الغرفة أن عدد الخدمات المقدمة إلكترونيًا بلغت 38 خدمة يستطيع المشترك بعد تفعيل اسم المستخدم للمسؤول الأول للمنشأة في البوابة إنجازها دون الحاجة للحضور لفروع ومراكز خدمات الغرفة.

وبينت أن المصادقة على الوثائق والمحررات والشهادات الصادرة من قطاع الأعمال من أبرز الخدمات المقدمة عبر موقع الغرفة الإلكتروني، إذ تتم المصادقة من خلال إجراءات عالية الموثوقية لضمان صحة التواقيع الإلكترونية وباستخدام نظام التحقق الثنائي، كما تتيح الخدمة طباعة الوثائق، وتقديم طلبات التفعيل لخطابات الزيارة لدى وزارة الخارجية، وطلبات الاستقدام لدى وزارة الداخلية، وكذلك الخدمات التجارية التي تقدمها الغرفة من المسابقات، وإعادة التصدير فضلا عن طلبات الاشتراك والتصديق والخدمات التجارية وخدمات أخرى.

وأكدت غرفة الشرقية أنها قامت بالمزيد من الإجراءات للوصول إلى هذا المستوى، ومن أجل تسهيل العملية، وإيضاح الصورة أمام المشتركين، وكي تتم العملية بانسيابية تامة، وشفافية واضحة للمشتركين وتجنبا لأي معوقات في الجانب الإلكتروني.

وأوضحت آلية الاشتراك في الخدمات الإلكترونية تتلخص في خطوات ميسرة من خلال زيارة صفحة الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة وإدخال بيانات المنشأة والهوية، حيث يتم استلام رمز التحقق المرسل من تطبيق (أبشر) وإدخاله في الموقع، بعد ذلك تتم مراجعة البيانات من قبل غرفة الشرقية واعتماد التسجيل.
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