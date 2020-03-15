الذهب رقم 1.. أنسب استثمار تضع فيه أموالك في ظل انتشار فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد، ذلك الوباء الذي قلب الطاولة رأسا على عقب، وفي الوقت الذي كانت الدول تنظر لأرقام إيجابية في موازنتها، ها هي تحاول ألا تسجل عجزا، كما أن فيروس كورونا حول دفة الأرباح والخسائر بين الشركات والمنتجات، وباتت السلع الأساسية في صدمة طلب.
وبحسب البنك الاستثماري الأمريكي "جولدمان ساكس"، فإن فيروس كورونا يعتبر أكبر صدمة للطلب على السلع الأساسية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأن العالم يواجه أكبر صدمة في الطلب على السلع الأساسية منذ الأزمة المالية العالمية مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحول السلع التي من الممكن أن تحقق ربحا خلال فترة فيروس كورونا، فقال البنك "إنه الذهب"، حيث إن المعدن الأصفر النفيس لديه "مناعة ضد الفيروس"، حيث تفوق على أصول الملاذ الآمن الأخر مثل الين الياباني أو الفرنك السويسري، ومن شأن التوقعات بخصوص السلة، فإنه متوفع حدوث تحفيز نقدي ومالي لإنقاذ الطلب أن يؤدي إلى تقلب أسعار السلع الأساسية في المستقبل.
وكانت أسعار الذهب سجلت في آخر تحديث لأوقية الذهب 1636.65 دولار أمريكي، وسعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة 1570.70 دولار أمريكي.
وبالنظر أيضا للسلع التي حقق المتاجرون فيها أرباحا، وينصح بالتجارة فيها "حال توافر الإمكانية"، فالأدوية والمنظفات ومشتقاتها، حقق القائمون عليها أرباحا كبيرة، كما أن السلع التي يمكن تخزينها، حقق أصحابها أرباحا مهولة، وتعد من الأشياء التي استفادت من انتشار فيروس كورونا.
وفي ظل حالة الهلع والاضطرابات المختلفة مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العديد من الدول وتزايد عدد الحالات المصابين بكورونا في مصر ليتجاوز المائة، نعيش حالة من الطوارئ للوقاية من فيروس كورونا بتدابير احترازية بسيطة حتى لا ينتقل لنا ذلك الفيروس بالعدوى وبطرق قد لا تخطر ببالنا.
ورغم أننا نتعرض إلى العديد من أنواع الفيروسات والبكتيريا بشكل يومي، إلا أن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن فيروس كورونا هو الأكبر من حيث الحجم، لذا يصعب أن يظل عالقا في الهواء بل يستقر على الأسطح، ولا يخترق الملابس.
وينتمي فيروس كورونا إلى فصيلة الكوراناويات المستقيمة ضمن فصيلة الفيروسات التاجية ضمن رتبة الفيروسات العشية، وذلك بحسب BBC، ويبلغ حجم جينوم فيروسات كورونا حوالي 26 إلى 32 كيلو قاعدة، وهو الأكبر بين فيروسات الحمض النووي الريبوزي (RNA virus).
ويبلغ قطر الخلية في فيروس كورونا من 400- 500 مايكرو، ولذلك فهو صعب أن يخترق الأقنعة أو الملابس.