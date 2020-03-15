رقم ضخم .. الخليج يخصص مليارات الدولارات لمواجهة كورونا.. تفاصيل

سواء بفرض حجر جماعي، أو إلغاء الدراسات والتجمعات، أو تعليق الطيران نهائيا،

منه، واتخذت كل الدول قرارات حاسمة في مواجهة الفيروس "

البلد" ما قامت به حكومات الخليج من تخصيص أموال في مواجهة

السعودية تواجه كورونا

وفي بيان لها، قالت

السعودي إنه "انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار

المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود

الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع

الخاص، خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد عملت المؤسسة على إعداد برنامج

تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال".