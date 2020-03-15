رقم ضخم .. الخليج يخصص مليارات الدولارات لمواجهة كورونا.. تفاصيل

باتت مواجهة فيروس كورونا أمر لا مفر منه، واتخذت كل الدول قرارات حاسمة في مواجهة الفيروس "كوفيد 19"، سواء بفرض حجر جماعي، أو إلغاء الدراسات والتجمعات، أو تعليق الطيران نهائيا، وأخيرا تخصيص مبالغ مادية مخصصة لمكافحة جموح الفيروس في البلاد.
ويستعرض "صدى البلد" ما قامت به حكومات الخليج من تخصيص أموال في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي جاءت كالتالي:
السعودية تواجه كورونا
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي بالمملكة"، أنها أعدت برنامجا بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي بيان لها، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنه "انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد عملت المؤسسة على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال".
الإمارات تواجه كورونا
أما مصرف الإمارات المركزي، فاعتمد خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم، في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كوفيد - 19" وباء عالميا.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وأكد المصرف المركزي في بيان له أمس السبت، أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية، حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية، مشيرا إلى أنه لم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجّهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.
وأوضح المصرف أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع
الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.
العراق تواجه كورونا
أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، منذ أيام، أن العراق و25 دولة أخرى سيتلقى تمويلا قدره 37 مليون دولار من صندوق الاحتياطي للطوارئ الخاص بالأمراض المعدية لمساعدة الدول المتضررة من كورونا.
وقالت السفارة في بيان لها، إن هذه الأموال هي الدفعة الأولى من مبلغ 100 مليون دولار تعهدت بها الحكومة الأمريكية لمساعدة الدول ذات الأولوية العالية في مواجهة فيروس كورونا، وأن الحكومة الأمريكية ستقدم هذه الأموال إلى منظمة الصحة العالمية أو البرامج التي يقودها الشركاء المنفذون للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
وستشمل المنحة بالإضافة إلى العراق كلا من أفغانستان، وأنغولا وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا وجنوب إفريقيا وطاجكستان والفلبين وتركمانستان وأوزبكستان وزامبيا وزيمبابوي وبنغلادش وميانمار وكمبوديا، وإثيوبيا وقيرغيزستان ولاو ومنغوليا ونيبال ونيجيريا وباكستان وتايلاند وفيتنام، وفق البيان.
البحرين تواجه كورونا
أكدت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، أن المملكة بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تولي اهتماما
كبيرا بفيروس كورونا المستجد.
وقالت "زينل" في تصريحات لها لوكالة "سبوتنيك"، إن المملكة اتخذت العديد من الاجراءات التي تستهدف سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، كما اتخذت خطوات استباقية وإجراءات احترازية وقائية عالية المستوى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بما يتواءم مع المعايير الدولية، وهو الأمر
الذي نال إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية.
وأضافت "زينل" أنه منذ اللحظات الأولى لبداية ظهور فيروس كورونا المستجد تحركت مملكة البحرين بمختلف أجهزتها ومؤسساتها للتعامل مع الأزمة وفق رؤية شاملة متكاملة من خلال حزمة من الإجراءات التي تتناسب مع الموقف.
الكويت تواجه كورونا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يجدد الآمال في الشفاء من المرض بعدما ارتفع عدد الحالات التي استطاعت الشفاء إلى 9، ويؤكد جهود الكويت في مكافحة الفيروس، وفق ما ذكرت صحف كويتية.
وتنضم حالات الشفاء الجديدة، لحالات شفاء سبق وأن أعلن عنها يوم أمس السبت.
وأعلنت السلطات، شفاء حالتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات، وبالحالتين الجديدتين قبل قليل يرتفع إلى تسع حالات.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) بيان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح الذي أكد فيه أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس.
وأوضح الصباح أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.