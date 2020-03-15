شاهد.. لطيفة تروج لطرح أغنيتها الجديدة اليوم

شاركت المطربة التونسية لطيفه جمهورها بصوره جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وكانت الصورة عبارة عن بوستر لأغنيتها الجديدة المقرر طرحها اليوم وعلقت لطيفة على البوستر قائلة:" استنوا اغنية انت ياه النهاردة الساعة ٥ مساءا على قناتي الرسمية على اليوتيوب كلمات عمرو المصري ولحن محمدي وتوزيع أحمد عاطف".





وكانت قد طرحت لطيفه فيديو كليب منذ أيام لأغنية جديدة تحمل اسم "أدي عقد" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".





ويذكر أن طرحت لطيفة، مؤخرًا عدد من اغاني البوم "اقوى واحدة"، منها "ماتقربليش"، و"زيدي"، و"دمرت اللي ما يدمر"، و"خاصمني ماشي"، وغيرها.