شاهد.. لطيفة تروج لطرح أغنيتها الجديدة اليوم

View this post on Instagram

استنوا اغنية #انت_ياه النهاردة الساعة ٥ مساءا على قناتي الرسمية على اليوتيوب كلمات عمرو المصري @amrelmasry_official2 لحن محمدي @mohamadyofficial توزيع احمد عاطف . . #لطيفة #latifa #latifa2020 #egypt #dubai #tunisia #اقوى_واحدة #موسيقى #البوم_جديد