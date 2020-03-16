منع تداول الشيشة للحد من انتشار فيروس كورونا.. مطلب برلماني عاجل للحكومة

طالب محمد الشوري عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بإصدار قرار عاجل غلق المقاهي ومنع تداول الشيشة نهائيًا سواء للوقاية من انتقال الفيروسات بين المواطنين، مؤكدًا أن الهدف هو منع التجمعات ووقف انتشار المرض بشكل سريع.





كما طالب "الشوري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق الصالات والمراكز الرياضية ( الجيم ) بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كاجراء وقائي احترازي لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.





ووجه عضو مجلس النواب عدد من النصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا، ومن أبرز السلام عن طريق التحية بالكلام وليس بالأيدي، ضرورة تهوية المنزل بالكامل ووقف استخدام المكيفات، واستخدام المناديل في حالة العطس والكحة والسعال والتخلص منها سريعًا.





وأشاد النائب أيضا بقرار الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بعد أن اعلنت منظمة الصحة العالمية بكونه وباء عالمي.

يأتي ذلك بعد أن قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق الصالات والمراكز الرياضية ( الجيم ) بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.





وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزا تعليميا ( سنتر ) بالعاصمة.





وأكد أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.



