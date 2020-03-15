فيروس كورونا.. تحرك برلماني عاجل بشأن العنايات المركزة

أعلن سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل موجه لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة بشأن إضافة أكبر عدد من أسر العنايات المركزة بجميع المحافظات تحسبًا لانتشار الإصابة بفيروس كورونا وكإجراء وقائي واحترازي لمواجهة الفيروس.













وأكد "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباء عالميا ينبغي للدولة تكثيف جهودها عن طريق أخذ الاحتياطات اللازمة، وإضافة عدد كبير من أسر العنايات المركزة بكل محافظة؛ تحسبًا لانتشار الإصابة أصبح أمرا ضروريا للغاية.









وطالب عضو مجلس النواب، بتخصيص جزء من مبلغ 100 مليار جنيه الذي قام الرئيس السيسي بتخصيصه لمجابهة آثار فيروس كورونا لإضافة أعداد الأسر العنايات المركزة بكل محافظة.



