تأجيل طرح 10 أفلام عالمية في دور العرض بسبب فيروس كورونا.. جيمس بوند على رأس القائمة

وكشف فريق العمل حسب "سكاي نيوز" عن تأجيل عرض فيلم (نو تايم تو داي) أو "لا وقت للموت" لمدة 7 أشهر كاملة، حتى نوفمبر المقبل وجاء القرار وفقا لبيان من الشركة المنتجة للعمل على تويتر.





وفيلم (نو تايم تو داي) هو الخامس والعشرين في سلسلة أفلام جيمس بوند، حيث يواصل دانييل كريغ لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة، وأخيرة وكانت نجمة موسيقى البوب، الشابة بيلي آيليش، أطلقت أغنية الفيلم التي طال انتظارها في منتصف فبراير الماضي.