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اقتصاد

طوارئ في الغرف التجارية لتطهير المقرات

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:44 م
الغرف التجارية
الغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم

وجه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوي الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير مقرات هذه الغرف واتخاذ التدابير الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.


وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار خدمة التجار والموظفين والمترددين علي مقرات اتحاد الغرف التجارية وغرفة بالمحافظات المختلفة.


وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  في بيان له اليوم، بدور مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية وتفاعلهم الشديد في مثل هذه المواقف وزيادة دورهم التجاري والصناعي والاستثماري والاجتماعي ومساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية في مختلف الاتجاهات.


يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كافة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة عن اتخاذ إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد بالمبني الخاصة بكل غرفة .


وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بنفسه اليوم اتخاذ إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد بالمبني الرئيسي لغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية.

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