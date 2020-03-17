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وزير السياحة والآثار يكشف بالأرقام خسائر مصر شهريًا من مغادرة السائحين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن السائحين الموجودين في مصر لن يغادروا قبل يوم الخميس القادم، موضحا أن نسبة إلغاء الحجوزات تخطت 60% بسبب فيروس كورونا. 


وأضاف  مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى  مقدمة برنامج القاهرة الان والمذاع عبر قناة الحدث العربية،  أن نسبة قدوم السياحة الي مصر انخفضت لأقل من الثلث بسبب الفيروس؛ منوها بأن متوسط الخسائر حوالى مليار دولار شهريا ولكن الأهم صحة المصريين.


وتابع العناني: « تعاقدنا مع شركات طبية لتدريب المصريين لتعقيم الفنادق والأماكن السياحية خوفا من كورونا»؛ مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم غلق أي متحف أثري ولا توجد مشكلة في ذلك ومجلس الوزراء يتخذ يوميا قرارات وفقا للمعطيات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا. 
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