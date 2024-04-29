إصابة شخصين فى حريق منزل بالقليوبية

أصيب شخصان إثر اندلاع حريق في عقار بقرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للمناطق المجاورة، له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت قد تلقت غرفة الطوارئ بشبين القناطر بلاغ عن طريق النجده بوجود انفجار وحريق بعقار بقرية القشيش بشبين القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين اندلاع الحريق وانهيار بحوائط العقار بالدور الثاني وتم السيطرة على الحريق واسفر الحادث عن إصابة شخصين فيما يجرى فحص الانفجار والحريق لمعرفة أسباب نشوبه.