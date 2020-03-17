شاهد.. كيف هنأت هنا شيحة صديقتها دينا الشربيني بعيد ميلادها؟

حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة صديقتها الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ35، الموافق اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري.





ونشرت هنا شيحة صور تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت قائلة" كل سنه وأنتي طيبة يا دينا .. كل سنه وأنتي زي ما أنتي .. جدعة وصاحبة صاحبك وبنت أصول ..الصاحب في وقت الضيق مش بس وقت الفرح .. بحبك ❤️".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل بعنوان "زي الشمس" بمشاركة الفنان أحمد السعدني و أحمد داوود تم عرضه في رمضان 2019.





وتنتظر دينا الشربيني، عرض فيلمها الجديد الذي يحمل إسم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز.



