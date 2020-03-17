AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. كيف هنأت هنا شيحة صديقتها دينا الشربيني بعيد ميلادها؟

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:12 م
هنا ودينا
هنا ودينا
Advertisements
محمد بدران
حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة صديقتها الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ35، الموافق اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري.

ونشرت هنا شيحة صور تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت قائلة" كل سنه وأنتي طيبة يا دينا .. كل سنه وأنتي زي ما أنتي .. جدعة وصاحبة صاحبك وبنت أصول ..الصاحب في وقت الضيق مش بس وقت الفرح .. بحبك ❤️".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل بعنوان "زي الشمس" بمشاركة الفنان أحمد السعدني و أحمد داوود تم عرضه في رمضان 2019.

وتنتظر دينا الشربيني، عرض فيلمها الجديد الذي يحمل إسم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. هنا شيحة في إطلالة بالأبيض والأسود

هنا شيحة لـ نادية لطفي: لن ترحلي أبدًا من ذاكرتنا

هنا شيحة تهنئ حلا بعيد ميلادها: خليكي زي ما أنتي

وفاة حسني مبارك.. هنا شيحة تنعى الرئيس الأسبق

دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد ومتابعون: عمرو دياب المفاجأة..شاهد

هنا شيحة تقلق جمهورها عليها بهذه الصورة.. شاهد

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لـ الأهلي والزمالك بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

أمريكا تفقد السيطرة على الفيروس القاتل .. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 5000 شخص

أغنى رجل في الصين يتبرع بالمستلزمات الطبية لكل بلاد أفريقيا لمواجهة كورونا

عبدالله السعيد فى الزمالك.. فيروس كورونا يفضح أكاذيب الدوري المصري

الحكومة تعلن اكتشاف حالات جديدة مصابة بـ كورونا .. فيديو

بعد إلغاء صلاة الجماعة والجمعة.. السعودية تطالب المؤذنين بترديد «صلوا في بيوتكم»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية