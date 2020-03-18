AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

قامت جامعة أسوان اليوم  بتنفيذ أعمال التعقيم والرش لمواجهة العدوى بفيروس كورونا وذلك طبقًا لتوجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالتعاون مع محافظة أسوان ومديرية الزراعة.


وقد شملت أعمال تعقيم التى شهدها الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ورش ومنشآت الجامعة ، وتعقيم مدرجات ومعامل وقاعات الدراسة بكليات الخدمة الاجتماعية وكلية العلوم وكلية الزراعة والموارد الطبيعية والمطعم المركزى والمدن الجامعية بصحارى .


وأستمع رئيس جامعة أسوان للإجراءات التى تقوم بها الإدارة الطبية المتواجدة بالحرم الجامعى بصحارى وكيفية التعامل فى حالة ظهور أى إصابة مع نقلها إلى مستشفى الصداقة ، والتأكيد على وجود سيارتين إسعاف وطاقم طبى مزود بجهاز المسح الحرارى .


ومن جهته أعلن الدكتور أحمد غلاب عن استخدام التعليم عن بعد لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وجميع طلاب جامعة أسوان ، مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع جامعة أسوان ، وجميع مواقع الكليات، خلال فترة تعليق الدراسة ومدى تفاعل الطلاب لدى وسائل التعليم أونلاين .


وأكد رئيس جامعة أسوان على استكمال أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع القاعات والمعامل والمدرجات وجميع مدرجات جامعة أسوان وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية ، والمطاعم الخاصة بها .


فيما أضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، أنه تم إلغاء جميع أنواع الأنشطة والندوات والمؤتمرات والسيمنارات لحد من تواجد العاملين بالجامعة ، ومنعًا للزحام بكافة إدارات جامعة أسوان .


وأقرأ أيضًا :

جامعة أسوان تواصل تنفيذ خطتها لمواجهة فيرس كورونا

https://www.elbalad.news/4216504

لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور
لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور
لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور
لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور
لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور
لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور
لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الفيوم يطمئن على تعقيم المدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا

جامعة أسوان تنفذ خطة توعوية لمواجهة كورونا

قرار جديد من جامعة عين شمس بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

تحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع جامعة العريش والكليات

رئيس جامعة أسوان لـ«صدى البلد»: استخدام التعليم عن بعد online لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة

لمواجهة كورونا.. جامعة الإسكندرية تبدأ تطهير وتعقيم مبانيها.. صور

ترشيحاتنا

تصرف غريب من سيدة لتجنب الإصابة بعدوى كورونا خلال جولة تسوق.. شاهد

الداخلية : تعليق إستخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات .. خلال هذه الفترة

تجارب واعدة.. هل يخرج دواء كورونا من مستشفى جبل سيناء هذا الأسبوع؟

حجر صحي 14 يوما للعاملين بالسياحة في شرم الشيخ.. (تفاصيل)

إلغاء عزاء والدة ياسر الطوبجي بسبب فيروس كورونا

عايشة بره.. تعليق ناري من شيما الحاج على هروبها من مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق... هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث ظهور لها

زوج يصاب بفيروس كورونا خلال عطلة سرية في إيطاليا برفقة عشيقته.. تفاصيل

فى عيد ميلادها الـ50.. شاهد.. أفضل إطلالات أمل عرفة