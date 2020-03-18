لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور

قامت جامعة أسوان اليوم بتنفيذ أعمال التعقيم والرش لمواجهة العدوى بفيروس كورونا وذلك طبقًا لتوجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالتعاون مع محافظة أسوان ومديرية الزراعة.





وقد شملت أعمال تعقيم التى شهدها الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ورش ومنشآت الجامعة ، وتعقيم مدرجات ومعامل وقاعات الدراسة بكليات الخدمة الاجتماعية وكلية العلوم وكلية الزراعة والموارد الطبيعية والمطعم المركزى والمدن الجامعية بصحارى .





وأستمع رئيس جامعة أسوان للإجراءات التى تقوم بها الإدارة الطبية المتواجدة بالحرم الجامعى بصحارى وكيفية التعامل فى حالة ظهور أى إصابة مع نقلها إلى مستشفى الصداقة ، والتأكيد على وجود سيارتين إسعاف وطاقم طبى مزود بجهاز المسح الحرارى .





ومن جهته أعلن الدكتور أحمد غلاب عن استخدام التعليم عن بعد لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وجميع طلاب جامعة أسوان ، مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع جامعة أسوان ، وجميع مواقع الكليات، خلال فترة تعليق الدراسة ومدى تفاعل الطلاب لدى وسائل التعليم أونلاين .





وأكد رئيس جامعة أسوان على استكمال أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع القاعات والمعامل والمدرجات وجميع مدرجات جامعة أسوان وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية ، والمطاعم الخاصة بها .





فيما أضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، أنه تم إلغاء جميع أنواع الأنشطة والندوات والمؤتمرات والسيمنارات لحد من تواجد العاملين بالجامعة ، ومنعًا للزحام بكافة إدارات جامعة أسوان .





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