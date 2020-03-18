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توك شو

لو عندك حساسية من الكلور.. استخدم بديلا من أفضل أنواع المطهرات.. تفاصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:52 م
المطهرات
المطهرات
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هاني حسين
شرح الدكتور عمرو مصطفى أستاذ الكيمياء الحيوية، طريقة إعداد مطهر لقتل الفيروسات وبديل للكلور، قائلا "لو الفرد عنده حساسية من الكلور يمكن استخدام ماء الأكسجين كبديل له، وماء الأكسجين يعتبر من أفضل أنواع المطهرات".

وأكد عمرو مصطفى في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": " يتم وضع معلقة كبيرة من ماء الأكسجين على لتر من المياه ويتم استخدامها في تطهير الأسطح من الفيروسات والبكتريا".

وقال إنه من الضروري تطهير المنزل بشكل يومي من أجل القضاء على الفيروسات والميكروبات والبكتريا، مضيفا: "هناك فارق كبير بين التطهير والتعقيم.. والتعقيم متواجد في غرفة العمليات فقط".

وشرح عمرو مصطفى كيفية تحضير أسهل مطهر لتطهير المنزل، باستخدام لتر مياه و2 ملعقة كلور، ويتم مزجهم سويا ويتم رش جميع الأسطح وتركه 20 دقيقة كي يقتل الفيروس والبكتيريا.

وتابع عمرو مصطفى: "لا يفضل استخدام الكلور على الايدي لأنه قد يتسبب في حدوث حساسية".

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